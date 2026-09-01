Avião da Latam sai da pista e atola em lama no Aeroporto de Cascavel sem feridos

Um avião da Latam que pousava no Aeroporto Regional de Cascavel, no Oeste do Paraná, saiu da pista e ficou atolado em uma área de lama na manhã de segunda-feira (31). Não houve feridos entre os 145 passageiros e seis tripulantes a bordo.

O voo LA3858 partiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Cascavel. O incidente fez com que o aeroporto permanecesse fechado para pousos e decolagens até pelo menos as 10h da terça-feira (1º).

Investigações do Cenipa

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para iniciar a apuração do ocorrido. Os investigadores realizam a coleta de dados, análise dos danos na aeronave e levantamento de informações que possam esclarecer as circunstâncias do desvio de rota durante o pouso.

O Cenipa destacou que a fase inicial da investigação reúne elementos que subsidiam etapas posteriores para identificar possíveis fatores contribuintes e recomendar medidas de segurança para prevenir incidentes semelhantes. A finalidade do órgão é a prevenção, sem atribuir culpa ou responsabilidade.

Medidas da Latam e situação atual

Em função do evento, a Latam cancelou o voo de retorno entre Cascavel e Guarulhos. A empresa está realocando os passageiros em outras operações a partir de Foz do Iguaçu e presta assistência a passageiros e tripulantes, além de colaborar com as autoridades na apuração do caso.

Para remover a aeronave, a Latam informou que enviará um equipamento com previsão de chegada por volta das 19h do mesmo dia. Até a conclusão dos procedimentos de segurança, o Aeroporto Regional de Cascavel permanece fechado para pousos e decolagens.

Cenário no momento do pouso

Imagens registradas no momento do pouso mostram a aeronave se aproximando da pista sob chuva intensa e área alagada, mas não capturam o instante em que o avião sai da pista. Após ultrapassar o limite do pavimento, a aeronave parou na área de lama ao lado da pista.