Motociclista é gravemente ferido após passar por área isolada e ser atingido por árvore em Curitiba

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Um motociclista de 60 anos sofreu ferimentos graves na tarde da última segunda-feira ao ser atingido por uma árvore que caiu sobre sua moto em Curitiba. O acidente ocorreu em um trecho da rua no bairro Barreirinha que estava isolado para o corte de outra árvore com risco de queda.
Além do condutor, a passageira de 37 anos também foi atingida e sofreu ferimentos moderados. Os dois foram encaminhados ao Hospital Universitário Cajuru para atendimento médico.
Conforme informado pelo Corpo de Bombeiros, a área onde o acidente aconteceu estava isolada devido ao risco de queda de uma árvore que estava sendo cortada pelas equipes responsáveis. No entanto, o motociclista e a passageira passaram pelo isolamento durante os trabalhos. Logo após a passagem dos dois, uma árvore caiu e os atingiu.
O motociclista, que utilizava capacete, sofreu ferimentos graves e entrou em parada cardiorrespiratória. Ele recebeu atendimento médico imediato no local. A passageira, que não usava capacete, teve ferimentos considerados moderados.
Os nomes das vítimas não foram divulgados e, até o momento desta publicação, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles. As autoridades seguem acompanhando o caso para possíveis desdobramentos.