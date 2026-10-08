Bancos não abrem no feriado de 12 de outubro: veja o que muda nas operações e como realizar transações

Confira como ficam os serviços bancários e o funcionamento das agências durante o feriado nacional de 12 de outubro em todo o país

As agências bancárias em todo o território nacional terão o atendimento presencial suspenso na próxima segunda-feira, dia 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida. A informação foi confirmada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

O funcionamento normal das unidades físicas será retomado apenas na terça-feira, dia 13 de outubro, nas cidades onde a data não seja feriado municipal ou estadual, conforme divulgado pela Empresa Brasil de Comunicação.

Canais digitais e Pix permanecem ativos

Mesmo durante o feriado, o sistema de transferências instantâneas, o Pix, funcionará normalmente. O serviço estará disponível 24 horas por dia para todos os usuários, permitindo pagamentos e transferências em tempo real.

Além do Pix, os clientes podem utilizar os aplicativos dos bancos, o internet banking, os caixas eletrônicos, o atendimento telefônico e os correspondentes bancários para resolver pendências do dia a dia.

Compensação bancária e pagamentos de contas

É importante estar atento às operações que dependem de compensação bancária, como o envio de TEDs, emissão de cheques, boletos e pagamentos agendados. Embora possam ser realizados no feriado, o processamento ocorre apenas no próximo dia útil.

Tributos e atenção aos prazos

A regra de isenção de multas no dia útil seguinte não se aplica a tributos e impostos. Estes devem ser quitados antecipadamente para evitar acréscimos financeiros, já que o vencimento dessas obrigações segue calendários fiscais específicos.

A entidade recomenda que os clientes se programem com antecedência para operações que dependam de compensação. Vale lembrar ainda que boletos cadastrados no Débito Direto Autorizado (DDA) seguem disponíveis para pagamento pelos canais eletrônicos.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Os bancos abrem no dia 12 de outubro? Não, as agências bancárias não terão atendimento presencial devido ao feriado de Nossa Senhora Aparecida.

2. O Pix funciona no feriado? Sim, o Pix funciona normalmente, 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive em feriados.

3. Contas vencidas no feriado têm multa? Contas de consumo (água, luz, telefone) vencidas no dia 12 podem ser pagas no próximo dia útil sem acréscimos. Impostos devem ser pagos antes.

4. Quando o atendimento presencial retorna? O atendimento nas agências será retomado na terça-feira, dia 13 de outubro, onde não houver feriado local.

5. Posso pagar boletos DDA durante o feriado? Sim, boletos cadastrados no Débito Direto Autorizado (DDA) podem ser pagos normalmente por meio dos canais eletrônicos dos bancos.