Trabalhador de 53 anos é socorrido com fratura no calcanhar em Cascavel

Na manhã de 8 de outubro de 2026, um trabalhador com fratura no calcanhar foi atendido pelo Siate em Cascavel e encaminhado à UPA Tancredo, segundo CGN.

Um homem de 53 anos que trabalhava em uma empresa na Rua Ernandes de Oliveira, no Bairro Pioneiros Catarinenses, em Cascavel, sofreu uma queda na manhã de 8 de outubro de 2026. Segundo o CGN, o Siate foi acionado para prestar atendimento no local.

segundo CGN, a vítima apresentou fratura no calcanhar; após receber os primeiros socorros, ele foi encaminhado à UPA Tancredo para cuidados médicos.

Atendimento no local

O socorro inicial foi realizado pelo Siate na própria empresa onde o trabalhador atuava, conforme informações publicadas pelo CGN.

Encaminhamento para atendimento médico

Após a estabilização e os primeiros procedimentos, o homem foi levado à UPA Tancredo para continuidade do tratamento, segundo a mesma fonte.