Trabalhador de 53 anos é socorrido com fratura no calcanhar em Cascavel

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Um homem de 53 anos que trabalhava em uma empresa na Rua Ernandes de Oliveira, no Bairro Pioneiros Catarinenses, em Cascavel, sofreu uma queda na manhã de 8 de outubro de 2026. Segundo o CGN, o Siate foi acionado para prestar atendimento no local.
segundo CGN, a vítima apresentou fratura no calcanhar; após receber os primeiros socorros, ele foi encaminhado à UPA Tancredo para cuidados médicos.
O socorro inicial foi realizado pelo Siate na própria empresa onde o trabalhador atuava, conforme informações publicadas pelo CGN.
Após a estabilização e os primeiros procedimentos, o homem foi levado à UPA Tancredo para continuidade do tratamento, segundo a mesma fonte.