Bandplay lança Minidramas como aposta para o consumo mobile

O Bandplay amplia sua oferta de entretenimento e apresenta ao público uma nova forma de assistir conteúdos. A plataforma gratuita de streaming do Grupo Bandeirantes estreia sua categoria de Minidramas, produções desenvolvidas especialmente para o consumo em smartphones, com episódios curtos e narrativa em formato vertical.

Fenômeno em mercados como China e Estados Unidos, as produções verticais vêm conquistando milhões de espectadores ao acompanhar um novo hábito de consumo: histórias envolventes, pensadas para serem assistidas em poucos minutos, de qualquer lugar e a qualquer momento. O formato combina tramas ágeis, episódios de um a dois minutos e uma experiência otimizada para o celular, acompanhando o crescimento do consumo de vídeos em telas móveis.

Atento às transformações no comportamento da audiência e às novas formas de consumo de conteúdo digital, o Bandplay passa a incorporar os Minidramas ao seu catálogo, ampliando as possibilidades de entretenimento para seus usuários e trazendo ao Brasil uma tendência que já movimenta o mercado internacional.

A estreia da nova categoria acontece com O Bilionário Obcecado (BillionHeir’s Obsession), produção norte-americana inédita no Brasil, disponibilizada com exclusividade pelo Bandplay. A obra reúne romance, drama familiar, suspense e reviravoltas em uma narrativa intensa dividida em 58 episódios, que juntos somam cerca de duas horas de duração.

Sobre ‘O Bilionário Obcecado’

Em uma poderosa dinastia de uma tradicional família bilionária, dois irmãos se apaixonam pela mesma mulher. Enquanto o perigoso triângulo amoroso revela os planos implacáveis de uma madrasta, traições inesperadas e crimes escondidos por anos vêm à tona. Em meio às disputas por poder, amor e vingança, uma pergunta permanece: quando toda a verdade for revelada, quem sobreviverá?

Com a chegada dos Minidramas, o Bandplay reforça seu compromisso de acompanhar as tendências globais de entretenimento e oferecer experiências cada vez mais conectadas aos hábitos de consumo do público brasileiro.