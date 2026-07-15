Mulher sofre queimaduras em motel ao cair em banheira com água quente

Uma mulher de aproximadamente 31 anos ficou ferida após cair em uma banheira com água quente em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O acidente ocorreu na madrugada do último sábado (11), por volta das 3h49, em um motel localizado na rua Cesar Crozara, no bairro José Valim de Melo I.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, a vítima sofreu queimaduras de segundo grau nas nádegas, região lombar e braços. Aos bombeiros, a própria mulher relatou que os ferimentos aconteceram ao cair dentro da banheira com água quente.

O atendimento pré-hospitalar foi realizado no local pelos bombeiros, que prestaram os primeiros socorros à vítima. Após o atendimento inicial, a mulher foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Parque do Mirante, onde recebeu avaliação médica e continuidade do tratamento.

Fonte: Bhaz