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🚨 BEBÊ DE SETE MESES MORRE APÓS SER EJETADO DE CAMINHÃO NA BR-369
Um bebê de sete meses morreu após ser ejetado de um caminhão que tombou na BR-369, no Contorno Norte de Ibiporã, no Norte do Paraná, neste sábado (5).
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão transportava uma carga de arroz e seguia de Ibiporã para Jataizinho quando tombou na região conhecida como Curva da Jaqueira.
O bebê estava na cabine junto com os pais e acabou sendo lançado para fora do veículo durante o acidente. A criança foi localizada cerca de duas horas depois, embaixo da carga de arroz que havia se espalhado pelo local. Ela já estava sem vida.
A mãe, de 20 anos, ficou presa às ferragens e sofreu ferimentos nos braços e nas pernas. Ela foi socorrida e encaminhada a um hospital de Londrina. O pai, de 34 anos, que conduzia o caminhão, não sofreu ferimentos graves.
As causas do acidente serão investigadas. A PRF esteve no local para atender a ocorrência e controlar o trânsito.
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