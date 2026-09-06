Fluminense vence Vasco no Maracanã, mantém vaga no G-4 e deixa rival no Z-4

Fluminense vence Vasco por 1 a 0 com gol de Lucho Acosta; Tricolor alcança 45 pontos e Vasco segue com 25, na zona de rebaixamento

O Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0 neste sábado, no Maracanã, e manteve-se entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileirão. A informação é da Agência Estado, Publicado pelo CGN.

O gol saiu aos 15 minutos do segundo tempo, quando Lucho Acosta, que havia entrado no jogo, marcou o único tento da partida. Com o resultado, o Fluminense chegou a 45 pontos e soma nove jogos sem derrota no Brasileirão; o Vasco permanece com 25 pontos e segue na zona de rebaixamento.

O jogo

O clássico da 26ª rodada começou com o Vasco mais presente no ataque, mas sem eficiência nas conclusões. O Fluminense apostou na saída de bola e nos passes de Ganso. O primeiro tempo terminou 0 a 0, Marcão por muitas faltas e interrupções.

No segundo tempo, o Fluminense voltou melhor. Após a saída de Ganso, Lucho Acosta entrou e, aos 15 minutos do segundo tempo, ganhou de Píton e estufou as redes para abrir o placar. Nos minutos finais, o Vasco buscou o empate, levou mais pressão, e o goleiro Fábio fez defesa importante nos acréscimos para garantir a vitória tricolor.

Detalhes da partida

Escalações iniciais (conforme a Agência Estado):

FLUMINENSE – Fábio; Guga (Júlio Fidelis), Ignácio, Millán e Renê; Martinelli, Nonato e Ganso (Lucho Acosta); Canobbio, Hulk (Guilherme Arana) e Soteldo (Serna). Técnico: Marcão.

VASCO – Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Carlos Cuesta (Ramon Rique), Robert Renan e Lucas Piton; Santiago Soda, Tchê Tchê (Spinelli) e Thiago Mendes; Andrés Gómez, Bruno Duarte (Adson)(Marino Hinestroza) e Colídio. Técnico: Pedro Emanuel.

GOL – Lucho Acosta, aos 15 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO – Davi de Oliveira Lacerda (ES). CARTÕES AMARELOS – Freytes, Ignácio, Hulk, Soteldo, Daniel Fuzato, Paulo Henrique, Colídio e Andrés Gómez. PÚBLICO – 38.750 torcedores. LOCAL – Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).

Impacto na tabela e próximos compromissos

Os dois clubes agora voltam atenções às competições continentais: o Fluminense joga pela Libertadores na terça-feira, às 19h, no Maracanã, contra o Platense-ARG (jogo de ida). O Vasco entra em campo pela Sul-Americana também na terça-feira, às 19h, contra o Santa Fé, na Colômbia, conforme informações divulgadas pela Agência Estado.