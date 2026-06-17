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“Bênção de Deus, né minha fia?”: Morre vovó Valdeci, fenômeno das redes sociais

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“Bênção de Deus, né minha fia?”: Morre vovó Valdeci, fenômeno das redes sociais

A Vovó Valdeci Laurinda, que ficou conhecida entre os internautas pelo bordão “bênção de Deus, né minha fia?”, morreu aos 88 anos, vítima um AVC. A notícia foi compartilhada nesta quarta-feira (17/6) pela nora, Patrícia Amaral, responsável por compartilhar os registros da paciente com Alzheimer nas redes sociais.

“Hoje me despeço da vovó com lágrimas nos olhos, mas com gratidão por cada lembrança, cada abraço e cada ensinamento e com a consciência tranquila”, lamentou Patrícia no perfil nas redes.

O jeito simples e a personalidade forte da idosa rapidamente conquistaram os internautas. Vovó Valdeci conquistou mais de 3 milhões de seguidores, entre os perfis no Instagram e TikTok, sem contar as páginas de fã-clubes criadas no Facebook.

Com informações do Metrópoles

Fonte do Artigo
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Corinthia Mes

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