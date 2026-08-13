Beşiktaş (2) 1-0 (0) Hradec Kralove (UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu)

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya temsilcisi Hradec Kralove’yi Tüpraş Stadyumu’nda ağırladı.

İlk karşılaşmadan Çekya’da 1-0’lık galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, rövanşta da rakibine şans tanımadı.

Beşiktaş, sahasında Hradec Kralove’yi 1-0 mağlup ederek Avrupa Ligi’nde play-off turuna yükseldi.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren tek golü 40. dakikada Vaclav Cerny kaydetti. Asisti ise Olaitan yaptı.

SIRADAKİ RAKİP KAUNO ZALGIRIS

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi‘nde play-off turunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek.

Eşleşmenin ilk maçı 20 Ağustos’ta evinde oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos’ta Litvanya’da oynanacak.

KALE YİNE GOLE KAPATILDI





Beşiktaş, bu sezon oynadığı dördüncü resmi maçında da gol yemedi.

Sezonun açılışını Midtjylland’la oynadığı maçlarla yapan Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0’lık skorlarla mağlup ederken Hradec Kralove ile oynanan müsabakaları da 1-0’lık skorlarla kazandı.

Bu süreçte rakip fileleri 5 kez havalandıran siyah-beyazlılar, rakiplerinin gol sevincine izin vermedi.

TROSSARD TARAFTARLA BULUŞTU

Beşiktaş’ın bu sezonki yıldız transferlerinden Leandro Trossard, siyah-beyazlı kariyerindeki ilk maçına çıktı.

Tüpraş Stadı’na ilk kez ayak basan Belçikalı futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların yoğun tezahüratlarıyla oyuna girdi. Siyah-beyazlı takımın kadro planlamasında hücum bölgesinin solu için kadroya katılan Trossard, bir süre sağda görev yaptı ve Rashica’nın oyuna girmesinin ardından sola geçti.

VLOHOVIC’E SEVGİ GÖSTERİSİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmayı statta izleyen Beşiktaş’ın yeni transferi Dusan Vlahovic’e sevgi gösterisinde bulundu.

Sırp oyuncunun maçı locada izlediğini fark eden Beşiktaşlı taraftarlar, Vlahovic lehine tezahürat yaptı. Golcü oyuncu da siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektirdi.

Maçtan dakikalar

1. dakikada Murillo’nun sağ taraftan içeri yerden pasında savunmadan seken topa arka direkte İlhan Fakılı’nın dokunuşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

26. dakikada Cerny’nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Orkun’un sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

37. dakikada Van Buren’in pasında Sloncik’in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nübel’de kaldı.

40. dakikada Olaitan’ın pasına hareketlenen Cerny’nin ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda top sağ alt köşeden filelere gitti. 1-0

49. dakikada Orkun’un pasında sol tarafta topla buluşan İlhan’ın ortasında Cerny, sağ çaprazda karşı karşıya pozisyonda kaleci Zadrazil’i geçemedi.

62. dakikada Ludvicek’in ortasında Mihalik’in ceza sahası içinde kontrol ettikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

83. dakikada Ludvicek’in pasında Vlkanova’nın sol çaprazdan vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak az farkla kornere gitti.

86. dakikada İlhan’ın sol taraftan yerden pasında Trossard’ın gelişine vuruşunda kaleci Zadrazil gole izin vermedi.

İLK 11’LER

Beşiktaş: Nübel, Djalo, Emirha, Murillo, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, İlhan, Cerny, Oh.

Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrinca, Cihak, Cech, Horak, Dancak, Darida, Ludvicek, Van Buren, Sloncik, Mihalik