Bets começam a informar bancos sobre R$ 1,3 bilhão que deve ser devolvido aos apostadores brasileiros

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As empresas que operavam no setor começaram a repassar aos bancos as informações sobre os valores que ainda constam nas contas dos usuários. Ao todo, cerca de R$ 1,325 bilhão aguardam o processo de restituição para aproximadamente 26,5 milhões de Pessoa em todo o país.
Esta movimentação ocorre após o encerramento das operações de diversas plataformas de apostas on-line no Brasil. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o repasse dos dados bancários e dos saldos vinculados ao CPF de cada apostador é a etapa fundamental para que as instituições financeiras possam realizar o estorno dos valores.
O governo estabeleceu um cronograma específico para garantir que o dinheiro chegue aos apostadores. Entre os dias 7 e 8 de outubro, as empresas de apostas enviam os dados necessários para os bancos. Na sequência, entre os dias 9 e 14 de outubro, as instituições financeiras ficam responsáveis por efetuar a devolução diretamente nas contas utilizadas originalmente para os depósitos.
É importante ressaltar que, a partir do dia 14 de outubro, os valores que não puderem ser devolvidos pelos bancos serão encaminhados para a Caixa Econômica Federal. A partir desse momento, a instituição financeira pública assumirá a responsabilidade por concluir os trâmites de restituição aos cidadãos que ainda possuírem saldo a receber.
Grande parte do montante total está pulverizada em contas com valores muito pequenos. Segundo dados oficiais, existem cerca de 86,2 milhões de contas que possuem saldo entre R$ 0,01 e R$ 0,99. Somadas, essas contas representam um total de R$ 15,5 milhões.
O volume elevado de contas ocorre porque muitos apostadores possuem cadastro em mais de uma plataforma de apostas simultaneamente. Além disso, o prazo para que os usuários realizassem o saque voluntário diretamente nos sites das empresas encerrou-se na última segunda-feira, dia 5, às 23h59.
O cenário atual reflete uma mudança estrutural no mercado brasileiro. O levantamento indica que 188 sites legalizados tiveram suas autorizações de operação canceladas. Paralelamente, o governo encaminhou 13.241 sites considerados ilegais para bloqueio imediato, visando organizar o setor e proteger o consumidor.
A devolução é feita automaticamente pelas instituições financeiras, utilizando as informações vinculadas ao CPF de cada apostador. Caso o usuário tenha dúvidas sobre valores retidos, o procedimento segue o fluxo automatizado entre as plataformas de apostas e os bancos, sem a necessidade de ações manuais por parte do apostador nesta etapa.
1. Como receberei o meu dinheiro de volta?
O banco fará a transferência automática para a mesma conta que você utilizou para realizar os depósitos na plataforma de apostas.
2. Qual o prazo para o recebimento dos valores?
Os bancos têm o período de 9 a 14 de outubro para realizar a devolução aos apostadores.
3. O que acontece se o meu dinheiro não for devolvido até o dia 14?
Os saldos que não puderem ser devolvidos pelos bancos serão transferidos para a Caixa Econômica Federal, que ficará responsável pelo repasse.
4. Ainda posso sacar o dinheiro diretamente na plataforma de apostas?
Não. O prazo para o saque voluntário nas plataformas encerrou-se às 23h59 da última segunda-feira, dia 5 de outubro.
5. Por que existem tantas contas com valores abaixo de um real?Isso ocorre devido à pulverização de Cadastro, já que um mesmo apostador pode ter conta em diversas plataformas, acumulando frações de saldo em cada uma delas.