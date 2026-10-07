Salgadinhos na PR-180: entrega é interrompida após acidente em Cascavel

Motociclista de 34 anos ficou ferido e recusou encaminhamento; Siate e PRF atenderam o acidente no trevo de acesso a Rio do Salto, em Cascavel.

De acordo com o CGN, uma colisão entre uma Chevrolet Montana e uma Honda CB Twister, na tarde de quarta-feira (7), deixou um motociclista de 34 anos com ferimentos leves na PR-180.

O motociclista estava transportando salgados para uma festa quando parte da encomenda caiu e ficou espalhada sobre o asfalto.

O acidente

A batida ocorreu no trevo de acesso a Rio do Salto, distrito de Cascavel, nas proximidades da BR-277. Segundo o CGN, os veículos envolvidos foram uma Chevrolet Montana e uma Honda CB Twister.

Atendimento

O Siate prestou os primeiros socorros ao motociclista no local. Ele sofreu ferimentos leves, recebeu atendimento da equipe e recusou encaminhamento para unidade hospitalar, conforme relatos ao CGN. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local para apoiar a ocorrência.

Salgadinhos na PR-180

Parte da encomenda transportada pelo motociclista caiu com o impacto e permaneceu espalhada pela rodovia, formando uma cena visível para quem passou pela PR-180 enquanto o atendimento ocorria.