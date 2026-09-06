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BEZERRO TENTA MAMAR EM IMAGEM DE VACA ESTAMPADA EM CAMINHÃO E VÍDEO VIRALIZA
Uma cena inusitada e emocionante, viralizou e está chamando a atenção nas redes sociais. Um bezerro aparece se aproximando de um caminhão da Vijaya Dairy, na Índia, e tenta mamar na imagem de uma vaca estampada na traseira do veículo.
A imagem é tão realista que o comportamento do pequeno animal surpreendeu quem registrou a cena. 🥺
O vídeo teria sido gravado por uma pessoa que passava pelo local e posteriormente compartilhado nas redes sociais, onde rapidamente viralizou.
Apesar da repercussão, a autenticidade das imagens ainda não foi confirmada de forma independente. Internautas também levantaram a possibilidade de o vídeo ter sido produzido ou alterado com inteligência artificial.
Mesmo com a dúvida sobre a origem das imagens, a cena despertou a curiosidade e emocionou muita gente pela reação espontânea do bezerro. ❤️
E você, acha que é real ou criação de inteligência artificial?
📹 VÍDEO: Reprodução/Redes sociais
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