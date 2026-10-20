BHP: produção de cobre cai no 1º tri fiscal, mas preços mais altos elevaram lucros

BHP produziu 400.700 toneladas métricas de cobre até setembro, queda de 19%; preços do metal estavam cerca de 50% maiores e impulsionaram os resultados

A BHP Group registrou queda na produção de cobre nos primeiros três meses do novo ano fiscal, mas foi beneficiada por preços mais altos da commodity, que deram impulso aos lucros, segundo a Agência Estado, via CGN.

A empresa informou ter produzido 400.700 toneladas métricas de cobre no trimestre encerrado em setembro, redução de 19% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Queda na produção de cobre e causas apontadas

segundo CGN, a BHP atribuiu a retração a reduções planejadas de teor e a manutenção programada. A produção também foi afetada por interrupções temporárias causadas por clima severo no Chile e por uma falha no transportador na operação de Carrapateena, na Austrália do Sul.

Impacto operacional e investigação

O relatório cita ainda que a morte de um trabalhador na mina Escondida, no Chile, em 23 de setembro, afetou a produção do trimestre. A empresa informou que uma investigação sobre o incidente está em andamento.

Outros volumes e manutenção do guidance

Além do cobre, a BHP reportou produção trimestral de 66,5 milhões de toneladas de minério de ferro, alta de 4% na comparação anual. A mineradora também informou ter produzido 4,9 milhões de toneladas de carvão metalúrgico (alta de 1%) e 4,4 milhões de toneladas de carvão térmico (alta de 26%).

Segundo o CEO Brandon Craig, a maior mineradora do mundo por valor de mercado teve um forte início do ano fiscal de 2027 em commodities a granel apesar de um período intenso de manutenção. Craig afirmou que os preços mais altos das commodities, especialmente do cobre — que estavam cerca de 50% superiores aos registrados um ano antes — impulsionaram os lucros. A BHP manteve seu guidance anual de produção e custo unitário inalterados.