Lula anuncia entrega de pedido de abertura de sigilo ao TSE e desafia Flávio Bolsonaro a fazer o mesmo durante campanha eleitoral

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição pelo PT, declarou que formalizará nesta terça-feira, dia 20 de outubro, um pedido de abertura de seu sigilo telefônico e bancário junto ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A decisão abrange também seus cinco filhos.
A medida foi anunciada durante um ato público realizado nesta segunda-feira em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O presidente afirmou que a iniciativa busca combater o que classificou como informações falsas e especulações recorrentes sobre a honra de sua família durante os períodos de disputa eleitoral.
Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o movimento de Lula serve como um desafio direto ao seu adversário na corrida presidencial, Flávio Bolsonaro, do PL, para que ele também abra seus registros bancários e fiscais para análise pública.
Durante seu pronunciamento no Centro Histórico de Porto Alegre, Lula justificou a decisão afirmando que é necessário acabar com a prática de rotular pessoas honestas como criminosas. O presidente destacou que resolveu incluir seus filhos, Fábio Luís, Lurian, Marcos, Sandro e Luis Claudio, por ter sofrido com ataques constantes em todas as eleições que participou.
O tema ganhou força após o debate presidencial ocorrido no domingo, dia 18 de outubro, quando Lula questionou o patrimônio declarado por Flávio Bolsonaro. O petista propôs que ambos os candidatos disponibilizassem seus dados para que a Justiça investigue e divulgue os resultados, permitindo que o eleitorado tenha clareza sobre a conduta de cada um.
O anúncio ocorreu em um momento de mobilização da campanha petista na capital gaúcha. Milhares de apoiadores se concentraram no Largo dos Açorianos, de onde seguiram em caminhada pela Avenida Borges de Medeiros. Durante o trajeto, o próprio Lula portou um cartaz com a frase: abre o sigilo Flávio.
A expectativa é que o documento entregue ao TSE sirva como um marco na campanha para colocar fim às alegações trocadas entre os candidatos.
O que o presidente Lula pretende entregar ao TSE?
O presidente pretende entregar uma autorização formal para a quebra de seus sigilos bancário e telefônico, incluindo os de seus cinco filhos.
Qual o objetivo de Lula com essa medida?
O objetivo é encerrar especulações sobre a honra de sua família e desafiar seu adversário, Flávio Bolsonaro, a fazer o mesmo para provar sua honestidade.
Quem foi desafiado por Lula a abrir o sigilo?
O desafio foi direcionado ao seu adversário na eleição presidencial, Flávio Bolsonaro, do PL.
Quando o pedido será entregue ao tribunal?
Segundo o anúncio feito pelo presidente, a entrega do pedido ao TSE está prevista para esta terça-feira, dia 20 de outubro.
Onde foi feito o anúncio do desafio?
O anúncio foi realizado durante um ato de campanha no Centro Histórico de Porto Alegre, onde Lula participou de uma caminhada com apoiadores.