Botafogo encaminha venda de Matheus Martins ao Dinamo Moscou

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O Botafogo encaminhou a venda de Matheus Martins ao Dinamo Moscou-RUS. É possível que o atacante faça nesta quinta-feira, contra o Cienciano-PER, sua última partida pelo alvinegro. A transação será por 7 milhões de euros fixos (cerca de R$ 42 milhões) mais um milhão de euros de bônus. Ao todo, os valores podem chegar em R$ 48 milhões.
O que impede a assinatura do contrato no momento é a forma de pagamento do clube russo. Como contratou Matheus Martins por 10 milhões de euros, o Botafogo deseja que o Dinamo Moscou pague os 7 milhões de euros à vista. Caso os times se acertem, o atacante de 23 anos assinará contrato de quatro temporadas.
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