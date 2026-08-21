Botafogo encaminha venda de Matheus Martins ao Dinamo Moscou

O Botafogo encaminhou a venda de Matheus Martins ao Dinamo Moscou-RUS. É possível que o atacante faça nesta quinta-feira, contra o Cienciano-PER, sua última partida pelo alvinegro. A transação será por 7 milhões de euros fixos (cerca de R$ 42 milhões) mais um milhão de euros de bônus. Ao todo, os valores podem chegar em R$ 48 milhões.