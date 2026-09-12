Jovem Paraguai resgatada em Marechal Cândido Rondon após promessa de emprego e exploração sexual

Vítima de 20 anos foi encontrada em prostíbulo no Oeste do Paraná; Polícia Federal investiga possível tráfico internacional de pessoas.

Uma jovem Paraguai de 20 anos foi resgatada na quarta-feira (9) em Marechal Cândido Rondon, no Oeste do Paraná, após ser levada ao Brasil sob a promessa de um emprego, segundo as informações repassadas às autoridades brasileiras e publicadas pelo G1.

De acordo com as informações, ela foi submetida à exploração sexual e permaneceu em cárcere privado por dois dias. A ocorrência foi comunicada à polícia do Brasil pela polícia do Paraguai.

Resgate e atendimento

A ação de resgate foi realizada em conjunto pela Polícia Federal, pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Paraná (Ficco/PR) e pela Polícia Militar do Paraná (PM-PR).

Após ser localizada, a jovem foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra para receber atendimento e prestar informações. Posteriormente, ela retornou ao Paraguai e foi entregue à mãe, segundo G1.

Investigação

A Polícia Federal investiga se o caso configura tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual. As autoridades apuram as circunstâncias de como a jovem foi levada ao Brasil e quem participou do crime.

Informações sobre o caso foram encaminhadas às autoridades paraguaias responsáveis pela investigação de crimes de tráfico de pessoas e exploração sexual. A investigação deve esclarecer também a dinâmica das agressões e da exploração sofridas pela vítima.

Fonte: G1 (reportagem de Mayala Fernandes).