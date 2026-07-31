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Brasil é 2º país com maior incidência de tornados — e registros estão aumentando

Brasil é 2º país com maior incidência de tornados — e registros estão aumentando

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Brasil é 2º país com maior incidência de tornados — e registros estão aumentando
Legenda da foto, Tornado registrado em Giruá, no Rio Grande do Sul, na terça-feira (28/7)

Crédito, Reprodução/Facebook

Legenda da foto, Tornado registrado em Giruá, no Rio Grande do Sul, na terça-feira (28/7)

    • Author, Thais Carrança e Julia Braun
    • Role, Da BBC News Brasil em São Paulo e em Londres

  • Published

  • Tempo de leitura: 9 min

Até julho, 81 tornados tinham sido registrados no país em 2026, e isso ainda antes do auge da temporada de tornados, que ocorre geralmente entre o fim do inverno e a primavera.

Com um El Niño forte tornando o clima mais propenso à formação de tempestades severas na região Sul do país, o Brasil pode quebrar o recorde de 92 tornados registrados em 2025, segundo dados da Plataforma de Registro e Observadores de Tempestades Severas (Prevots).

A iniciativa, que tem a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) entre seus parceiros, registra desde 2018 eventos de tempo severo no Brasil — como granizo, tornados, rajadas de vento e chuva intensa —, a partir do trabalho voluntário de meteorologistas.

O Brasil é o segundo país do mundo mais propenso à formação de tornados, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, segundo um estudo de 2012 realizado pelo pesquisador Daniel Henrique Candido, em sua tese de doutorado na Universidade de Campinas (Unicamp).

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