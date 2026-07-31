✅ Segurança começa com capacitação!

A Medenge realizou mais um Curso de Operador de Empilhadeira, desta vez no Tino Supermercado, em Campina da Lagoa, preparando colaboradores para atuar com mais segurança, eficiência e responsabilidade.

Investir na qualificação da equipe é investir em um ambiente de trabalho mais produtivo, seguro e em conformidade com as normas.

📲 Entre em contato com a Medenge e capacite seus colaboradores com quem é referência em Medicina e Segurança do Trabalho!

Medenge – Medicina e Segurança do Trabalho

📲 (44) 99701-6529

👉 @clinica.medenge

📍 Atendimento em Ubiratã • Campina da Lagoa • Juranda • Roncador

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