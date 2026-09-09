Brasil enfrenta Costa Rica na semifinal da Copa América de Futebol de Cegos em busca do sétimo título continental

Seleção brasileira masculina de futebol de cegos disputa vaga na final da Copa América contra a Costa Rica em confronto decisivo em São Paulo

A seleção brasileira masculina de futebol de cegos, reconhecida como pentacampeã mundial e Paralímpico, está a apenas duas vitórias de conquistar o seu sétimo título da Copa América. O time entra em quadra nesta quinta-feira, às 17h30, para enfrentar a Costa Rica em uma das semifinais do torneio, que acontece no CT Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

O evento tem entrada gratuita para o público e conta com transmissão ao vivo através do canal da International Blind Sports Federation (IBSA) no YouTube. A outra semifinal, que acontece mais cedo, às 15h, coloca frente a frente as seleções da Argentina e da Colômbia.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o Brasil garantiu a liderança da Chave 2 após um empate sem gols contra a Colômbia, confirmando sua classificação antecipada para esta fase decisiva da competição.

O caminho até a semifinal

O adversário dos Brasileiro foi definido após o encerramento da fase de grupos na última terça-feira. A Costa Rica assegurou a segunda colocação da Chave 1, acumulando duas vitórias e uma derrota ao longo da primeira etapa, com destaque para a goleada de 4 a 0 aplicada sobre a Guatemala.

O técnico Cesinha comentou sobre o desempenho da equipe após o último jogo da fase inicial, destacando que o time enfrentou dificuldades contra a estratégia defensiva da Colômbia. O treinador reforçou que o foco total agora está na preparação para a semifinal, visando o objetivo final de conquistar o título jogando em casa.

Histórico vitorioso no futebol de cegos

O Brasil é a maior potência da modalidade no cenário mundial. A seleção masculina conquistou as Copas do Mundo de 1998, 2000, 2010, 2014 e 2018. Além disso, o país acumula cinco medalhas de ouro em Jogos Paralímpico, alcançadas em Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020.

A equipe chegou ao torneio motivada após a conquista do título nos Jogos Parasul-Americanos, realizados há cerca de dois meses. A Copa América deste ano reuniu 12 nações, divididas em dois grupos, consolidando o Brasil como um dos grandes favoritos ao pódio.

Desempenho da seleção feminina

Além da disputa masculina, a seleção feminina também esteve em ação na Copa América. As Brasileira encerraram a participação como vice-campeãs após serem superadas pela Argentina, atual bicampeã mundial, por 1 a 0 na última terça-feira.

Durante a trajetória na competição, o Brasil feminino somou vitórias expressivas contra o Canadá, por 7 a 0, e contra o México, por 2 a 0. Na disputa pelo terceiro lugar do torneio feminino, o México superou o Canadá pelo placar de 1 a 0.

Perguntas Frequentes

Qual o horário do jogo entre Brasil e Costa Rica? A partida acontece nesta quinta-feira, às 17h30, no CT Paralímpico Brasileiro.

Onde posso assistir à semifinal do futebol de cegos? A transmissão é realizada ao vivo pelo canal oficial da IBSA no YouTube.

A entrada para os jogos no CT Paralímpico é paga? Não, a entrada para prestigiar a Copa América de futebol de cegos é gratuita.

Quando será a final da competição masculina? A grande final está marcada para o próximo sábado, às 17h30, sendo precedida pela disputa do terceiro lugar às 15h.

Como foi o desempenho do Brasil feminino no torneio? A seleção feminina conquistou a medalha de prata após ser superada pela Argentina na final.