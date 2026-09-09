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Brasil enfrenta Costa Rica na semifinal da Copa América de Futebol de Cegos em busca do sétimo título continental

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Seleção brasileira masculina de futebol de cegos disputa vaga na final da Copa América contra a Costa Rica em confronto decisivo em São Paulo

A seleção brasileira masculina de futebol de cegos, reconhecida como pentacampeã mundial e Paralímpico, está a apenas duas vitórias de conquistar o seu sétimo título da Copa América. O time entra em quadra nesta quinta-feira, às 17h30, para enfrentar a Costa Rica em uma das semifinais do torneio, que acontece no CT Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

O evento tem entrada gratuita para o público e conta com transmissão ao vivo através do canal da International Blind Sports Federation (IBSA) no YouTube. A outra semifinal, que acontece mais cedo, às 15h, coloca frente a frente as seleções da Argentina e da Colômbia.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o Brasil garantiu a liderança da Chave 2 após um empate sem gols contra a Colômbia, confirmando sua classificação antecipada para esta fase decisiva da competição.

O caminho até a semifinal

O adversário dos Brasileiro foi definido após o encerramento da fase de grupos na última terça-feira. A Costa Rica assegurou a segunda colocação da Chave 1, acumulando duas vitórias e uma derrota ao longo da primeira etapa, com destaque para a goleada de 4 a 0 aplicada sobre a Guatemala.

O técnico Cesinha comentou sobre o desempenho da equipe após o último jogo da fase inicial, destacando que o time enfrentou dificuldades contra a estratégia defensiva da Colômbia. O treinador reforçou que o foco total agora está na preparação para a semifinal, visando o objetivo final de conquistar o título jogando em casa.

Histórico vitorioso no futebol de cegos

O Brasil é a maior potência da modalidade no cenário mundial. A seleção masculina conquistou as Copas do Mundo de 1998, 2000, 2010, 2014 e 2018. Além disso, o país acumula cinco medalhas de ouro em Jogos Paralímpico, alcançadas em Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020.

A equipe chegou ao torneio motivada após a conquista do título nos Jogos Parasul-Americanos, realizados há cerca de dois meses. A Copa América deste ano reuniu 12 nações, divididas em dois grupos, consolidando o Brasil como um dos grandes favoritos ao pódio.

Desempenho da seleção feminina

Além da disputa masculina, a seleção feminina também esteve em ação na Copa América. As Brasileira encerraram a participação como vice-campeãs após serem superadas pela Argentina, atual bicampeã mundial, por 1 a 0 na última terça-feira.

Durante a trajetória na competição, o Brasil feminino somou vitórias expressivas contra o Canadá, por 7 a 0, e contra o México, por 2 a 0. Na disputa pelo terceiro lugar do torneio feminino, o México superou o Canadá pelo placar de 1 a 0.

Perguntas Frequentes

Qual o horário do jogo entre Brasil e Costa Rica? A partida acontece nesta quinta-feira, às 17h30, no CT Paralímpico Brasileiro.

Onde posso assistir à semifinal do futebol de cegos? A transmissão é realizada ao vivo pelo canal oficial da IBSA no YouTube.

A entrada para os jogos no CT Paralímpico é paga? Não, a entrada para prestigiar a Copa América de futebol de cegos é gratuita.

Quando será a final da competição masculina? A grande final está marcada para o próximo sábado, às 17h30, sendo precedida pela disputa do terceiro lugar às 15h.

Como foi o desempenho do Brasil feminino no torneio? A seleção feminina conquistou a medalha de prata após ser superada pela Argentina na final.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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