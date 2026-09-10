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Agendas do dia: candidatos ao governo do Paraná em sabatinas, carreatas e encontros

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Agendas desta quarta-feira (9) incluem atividades de campanha na Grande Curitiba, entrevistas, encontros com lideranças e gravações eleitorais, segundo o G1.

Candidatos ao governo do Paraná participam nesta quarta-feira (9) de sabatinas, carreatas, reuniões e outras atividades vinculadas à campanha, conforme informou o G1.

O veículo detalhou que as agendas do dia incluem ações na Grande Curitiba, entrevistas, encontros com lideranças e gravações para material eleitoral.

Atividades citadas

  • Atividades de campanha na Grande Curitiba
  • Entrevistas
  • Encontros com lideranças
  • Gravações eleitorais

As informações sobre as agendas foram divulgadas pelo G1.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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