Brasil registra marca histórica de 35% de empreendedores com CNPJ formalizado

O Brasil alcançou a maior proporção de empreendedores com registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ, chegando a 35% do total no último ano.

Conforme dados divulgados pela Agência Brasil, com base em uma edição especial da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, de cada 100 empreendedores Brasileiro, 35 possuem o registro formal. Isso representa um contingente de 10,7 milhões de Pessoa atuando com CNPJ.

Destes, cerca de 20 milhões ainda operam sem o registro formal.

A série histórica, iniciada pelo IBGE em 2012, indica uma trajetória de crescimento na formalização. Enquanto há 13 anos a proporção de empreendedores com CNPJ era de 24%, o patamar subiu de forma consistente, atingindo 33,6% em 2024 e chegando ao recorde de 35% no ano passado.

A importância da escolaridade na formalização

Segundo o analista da pesquisa, William Kratochwill, a taxa de registro está diretamente ligada ao nível de instrução do trabalhador. Dados revelam que, pela primeira vez, mais da metade dos trabalhadores por conta própria com nível superior possuem CNPJ, alcançando 50,8%.

Em contrapartida, trabalhadores com menor nível de escolaridade apresentam percentuais mais baixos de formalização, sendo 18,6% entre os que possuem ensino fundamental completo e 11% entre os que têm fundamental incompleto ou não possuem instrução.

Facilitação pelo MEI e programas de crédito

O avanço entre os trabalhadores por conta própria é atribuído, em grande parte, a programas de desburocratização como o Microempreendedor Individual (MEI). O sistema permite que o trabalhador se formalize com carga tributária simplificada e acesso a direitos previdenciários.

A formalização via CNPJ oferece vantagens práticas ao empreendedor, como a capacidade de emitir notas fiscais, contratar funcionários de forma legal e acessar serviços bancários e linhas de crédito, fundamentais para o crescimento dos negócios.

Setores com maior e menor adesão ao CNPJ

A pesquisa do IBGE também segmentou os empreendedores por áreas de atuação. O setor de comércio e reparação de veículos lidera a formalização, com 36,7% dos trabalhadores possuindo CNPJ, seguido pelo setor de serviços, com 33,5%.

Por outro lado, setores como construção (14,8%) e o agronegócio, incluindo pecuária e pesca (6,5%), apresentam as menores taxas de formalização, indicando desafios estruturais para a adesão ao registro empresarial nessas atividades específicas.

Perguntas frequentes sobre o empreendedorismo no Brasil

Qual a proporção atual de empreendedores com CNPJ no Brasil? Em 2025, o Brasil atingiu a marca de 35% de empreendedores formalizados, o maior índice desde o início da série histórica do IBGE.

Quantas Pessoa trabalham como empreendedores no país? Segundo os dados mais recentes, o Brasil conta com 30,6 milhões de empreendedores, incluindo empregadores e trabalhadores por conta própria.

O que explica o aumento da formalização entre trabalhadores por conta própria? O crescimento é impulsionado pelo acesso facilitado ao MEI, que desburocratiza a abertura de empresas e oferece benefícios previdenciários e bancários.

A escolaridade influencia a formalização? Sim, o IBGE aponta que trabalhadores com maior nível de instrução possuem taxas significativamente mais altas de registro formal via CNPJ.

Quais setores possuem a maior taxa de registro? Os setores de comércio, reparação de veículos e serviços são os que apresentam maior nível de formalização, superando a média nacional de 27,1% entre os trabalhadores por conta própria.