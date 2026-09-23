MP em Movimento em Francisco Beltrão encerra atividades com reunião sobre acolhimento de crianças e adolescentes em três municípios da região

O MP em Movimento em Francisco Beltrão foi encerrado nesta quarta-feira, 16 de setembro, com uma reunião com representantes dos municípios de Nova Esperança do Sudoeste, Nova Prata do Iguaçu e Salto do Lontra. Na pauta, foram tratados temas relacionados à aquisição de mobiliário para a nova sede da Casa Lar que atende os três municípios. Durante o encontro, foram definidos encaminhamentos para o processo de licitação para a compra dos móveis para as novas instalações da entidade.

Também ficou acordado que o consórcio dará início às reuniões para a efetiva implantação do Programa Família Acolhedora nos municípios envolvidos, considerando que os representantes dos municípios participaram recentemente de um curso sobre o serviço e utilizarão a experiência de Cascavel como referência para a elaboração do programa na localidade.

Informações para a imprensa:

Assessoria de Comunicação

[email protected]

(41) 3250-4264