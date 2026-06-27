Brasileirão Série D: Com gol nos acréscimos, Betim derrota o Vitória-ES e avança

No segundo tempo, o equilíbrio foi mantido nos minutos iniciais, com as duas equipes criando oportunidades. O Vitória-ES levou perigo em finalização de Tony defendida por Michel e em cabeceio de Diego Guerra após cobrança de falta, enquanto o Betim respondeu com boas chegadas, incluindo um cabeceio de Victor Mafra para fora. Após a parada para hidratação e as substituições dos dois lados, o time mineiro abriu o placar aos 31 minutos com Bruno Menezes. O Vitória tentou reagir, promoveu novas mudanças e buscou o empate, mas encontrou dificuldades para transformar a posse em chances claras. Nos acréscimos, após cobrança de escanteio, Luis Salazar marcou de cabeça e definiu a classificação.