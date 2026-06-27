Grêmio vence FC Cascavel de virada em amistoso disputado no Estádio Olímpico Regional

O Grêmio venceu o FC Cascavel por 2 a 1 na tarde deste sábado (27), em amistoso realizado no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel. A Serpente Aurinegra saiu na frente no primeiro tempo, mas a equipe gaúcha reagiu e garantiu a virada com dois gols de Carlos Vinícius.

O FC Cascavel abriu o placar logo aos 10 minutos da etapa inicial. Luizinho Camargo arriscou de fora da área, o goleiro Gabriel Grando fez a defesa parcial e, no rebote, Vitor Saci cruzou para a pequena área. Willian apareceu bem para completar para o fundo das redes e colocar os donos da casa em vantagem.

O empate gremista veio aos 38 minutos do primeiro tempo. Enamorado fez cruzamento pela direita e Carlos Vinícius subiu mais alto que a defesa para cabecear firme, sem chances para o goleiro do Cascavel.

A virada foi confirmada aos 17 minutos da etapa final. Pavón recebeu passe em profundidade, avançou pela direita e cruzou rasteiro para a pequena área. Carlos Vinícius apareceu novamente para completar e marcar o segundo gol, garantindo a vitória do Grêmio por 2 a 1.

O amistoso serviu como preparação para as duas equipes, mas o FC Cascavel teve como principal objetivo preservar seus titulares para o compromisso decisivo pela Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe paranaense enfrenta o Marcílio Dias neste domingo (27), em Itajaí, pela segunda fase da competição nacional, após empate em 2 a 2 no jogo de ida. Por isso, a Serpente entrou em campo com jogadores da base e atletas que vêm tendo menos oportunidades ao longo da temporada.