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Grêmio vence FC Cascavel de virada em amistoso disputado no Estádio Olímpico Regional

Grêmio vence FC Cascavel de virada em amistoso disputado no Estádio Olímpico Regional

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Grêmio vence FC Cascavel de virada em amistoso disputado no Estádio Olímpico Regional
Grêmio vence FC Cascavel de virada em amistoso disputado no Estádio Olímpico Regional

Por Diego Cavalcante

Atualizado em

O Grêmio venceu o FC Cascavel por 2 a 1 na tarde deste sábado (27), em amistoso realizado no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel. A Serpente Aurinegra saiu na frente no primeiro tempo, mas a equipe gaúcha reagiu e garantiu a virada com dois gols de Carlos Vinícius.

O FC Cascavel abriu o placar logo aos 10 minutos da etapa inicial. Luizinho Camargo arriscou de fora da área, o goleiro Gabriel Grando fez a defesa parcial e, no rebote, Vitor Saci cruzou para a pequena área. Willian apareceu bem para completar para o fundo das redes e colocar os donos da casa em vantagem.

O empate gremista veio aos 38 minutos do primeiro tempo. Enamorado fez cruzamento pela direita e Carlos Vinícius subiu mais alto que a defesa para cabecear firme, sem chances para o goleiro do Cascavel.

A virada foi confirmada aos 17 minutos da etapa final. Pavón recebeu passe em profundidade, avançou pela direita e cruzou rasteiro para a pequena área. Carlos Vinícius apareceu novamente para completar e marcar o segundo gol, garantindo a vitória do Grêmio por 2 a 1.

O amistoso serviu como preparação para as duas equipes, mas o FC Cascavel teve como principal objetivo preservar seus titulares para o compromisso decisivo pela Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe paranaense enfrenta o Marcílio Dias neste domingo (27), em Itajaí, pela segunda fase da competição nacional, após empate em 2 a 2 no jogo de ida. Por isso, a Serpente entrou em campo com jogadores da base e atletas que vêm tendo menos oportunidades ao longo da temporada.

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