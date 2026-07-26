Buscas intensas por autista não verbal de 5 anos desaparecido em área de mata mobilizam forças de segurança em Araucária

Forças de segurança realizam operação de busca em área de mata em Araucária para encontrar João Gabriel Ferreira dos Santos, menino de 5 anos que desapareceu no domingo

Uma força-tarefa composta por equipes especializadas iniciou uma busca minuciosa na manhã deste domingo, 26, em uma área de mata localizada no município de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. O objetivo é localizar o pequeno João Gabriel Ferreira dos Santos, de 5 anos, que se perdeu na região.

O caso mobiliza diversos órgãos públicos desde o momento em que a família percebeu a ausência da criança, conforme informação divulgada por veículos de comunicação locais. O menino, que é autista não verbal, exige agilidade nas buscas devido à sua condição e vulnerabilidade.

A seguir, entenda como está sendo estruturada a operação de salvamento e quais recursos tecnológicos estão sendo aplicados pelas autoridades para garantir a localização segura do garoto.

Recursos tecnológicos e equipes empenhadas

Para cobrir a vasta extensão da área de mata, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Guarda Municipal uniram esforços. A tecnologia tem sido uma grande aliada nessa corrida contra o tempo, permitindo que as equipes alcancem locais de difícil acesso terrestre.

A operação conta com o auxílio de um helicóptero, que realiza sobrevoos constantes, além de drones equipados com câmeras térmicas. Esse recurso é fundamental, pois permite identificar variações de temperatura no solo, facilitando a detecção de pessoas mesmo em áreas com vegetação densa.

Dinâmica do desaparecimento e características da criança

Segundo relatos fornecidos pela família às autoridades, o desaparecimento de João Gabriel ocorreu por volta das 10h da manhã. Os familiares realizaram buscas por conta própria durante cerca de uma hora antes de decidirem acionar o socorro especializado.

No momento em que foi visto pela última vez, o menino vestia uma calça azul-escura e uma camiseta de uma escola de Londrina, cidade onde a família residia anteriormente. Essas informações são cruciais para que as equipes de busca possam identificar a criança durante a varredura.

Apoio de cães farejadores no terreno

Além dos equipamentos aéreos, a polícia enviou viaturas com cães farejadores e equipes de apoio terrestre. O trabalho dos cães é essencial para seguir rastros em ambientes naturais, onde o odor humano pode ser facilmente dispersado pelo vento ou pela umidade da mata.

O empenho das forças policiais e dos bombeiros reforça a prioridade dada ao caso. A expectativa é que a combinação entre o faro dos animais e a tecnologia de monitoramento térmico reduza o perímetro de procura e leve ao encontro do menino o mais rápido possível.

Perguntas frequentes sobre o caso

Quem está liderando as buscas pelo menino? As buscas são coordenadas pelo Corpo de Bombeiros, com suporte da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

Qual a idade da criança desaparecida? João Gabriel Ferreira dos Santos tem 5 anos de idade.

Quais recursos estão sendo usados na mata? Estão sendo utilizados helicópteros, drones com câmeras térmicas e cães farejadores.

Por que o caso exige urgência? Por ser uma criança autista não verbal, o menino possui necessidades específicas e maior vulnerabilidade em ambientes de mata.

O que a família informou sobre as roupas dele? O menino vestia uma calça azul-escura e uma camiseta de uma escola de Londrina no momento do desaparecimento.