Torcida do Botafogo reprova declaração do goleiro Warleson

A torcida não perdoou a declaração do estreante Warleson com a camisa do Botafogo. Em entrevista na beira do gramado, o jogador exaltou o próprio desempenho no confronto contra o Vitória, mas os torcedores caçoaram do momento: “Anceloti está de olho”.







Foto: Warleson novo goleiro do Botagofo ( Vitor Silva/Botafogo) / Gávea News

O Botafogo promoveu uma reformulação no elenco durante a pausa para a Copa do Mundo. Nela, dois goleiros deixaram o clube: Neto e Léo Linck. Um dos jogadores que chegaram para repor a posição foi Warleson. O Glorioso pagou cerca de 4 milhões de reais ao Cercle Brugge, da Bélgica, para contratá-lo.

O seu primeiro jogo foi no meio de semana contra o Vitória, no empate em 0 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida, ele concedeu entrevista na beira do campo e valorizou o resultado e sua própria atuação.

“Foi um jogo de estreia, precisávamos do resultado. No Brasil também há o hábito de não valorizar o clean sheet. Tentamos fazer o gol, atacamos de todas as formas, mas não tomar gol também é importante. Temos que criar o hábito de também valorizar o clean sheet. Batalhamos, mas não conseguimos o gol pela felicidade do goleiro deles”, disse.

Mas de declaração não foi bem recebida pelos torcedores. Nas redes sociais, internautas caçoaram da análise de Warleson, como se ele estivesse superestimando a atuação sem levar em conta o adversário.

“Contra o Vitória? Se fosse pelo menos contra o time do Palmeiras, Flamengo. Mas Vitória?” disse um internauta e outro emendou: “É cada uma. Ancelotti está de olho”.

Um terceiro foi ainda mais crítico. Ele ressaltou o estilo defensivo do adversário: “(O) Vitória jogou no 11-0-0. Que mérito esse goleiro quer? Nem trabalhou”.

Apesar das críticas dos torcedores, o Vitória tem o mesmo número de pontos conquistados que o Botafogo no Campeonato Brasileiro, 26. Mas por conta dos critérios de desempate, o Glorioso está em 9º e o Leão em 11º.