Buscas intensas por jovem desaparecida após queda em rio durante trilha no Salto das Orquídeas em Sapopema mobilizam equipes de resgate

Operação de resgate busca por jovem que desapareceu ao atravessar rio durante trilha no Salto das Orquídeas, em Sapopema, no norte do Paraná

Uma operação de busca mobiliza bombeiros e policiais no norte do Paraná após o desaparecimento de Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos. A jovem foi vista pela última vez no último sábado, dia 25, durante uma trilha na região do Salto das Orquídeas, em Sapopema.

O caso ocorreu quando o grupo realizava um passeio pela área de natureza e decidiu cruzar um rio para chegar a um mirante. A travessia, que contava com o auxílio de cordas, tornou-se perigosa devido ao aumento do volume de água causado por chuvas recentes na região.

Conforme informações divulgadas sobre o caso, a situação escalou rapidamente quando as duas jovens caíram na água agitada enquanto tentavam concluir o trajeto. Detalhes sobre o resgate foram confirmados por fontes locais e equipes que acompanham o caso de perto.

Dinâmica do acidente e o resgate da amiga

Durante a tentativa de travessia, Ana Paula Silveira Cardoso acabou caindo na correnteza. A amiga que a acompanhava tentou prestar socorro imediato, mas também foi arrastada pela força da água, perdendo a consciência logo em seguida.

A sobrevivente foi encontrada apenas na manhã do dia seguinte pelos proprietários da terra, que realizavam uma checagem de rotina no nível do rio. Após ser localizada, ela recebeu atendimento médico urgente e segue internada em uma unidade hospitalar na cidade de Cornélio Procópio.

Esforços das autoridades na área

Desde que o desaparecimento foi notificado, as equipes de resgate intensificaram os trabalhos no local. O uso de drones tem sido fundamental para sobrevoar a área de difícil acesso do Salto das Orquídeas, otimizando a varredura em pontos onde o acesso humano é limitado.

Policiais e bombeiros continuam mobilizados na região, enfrentando as dificuldades impostas pelo terreno e pela instabilidade do rio. O foco total das autoridades é localizar Ana Paula, mantendo a operação de busca ativa na tentativa de obter respostas para a família da jovem.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde ocorreu o desaparecimento de Ana Paula?

O incidente aconteceu no Salto das Orquídeas, localizado no município de Sapopema, no norte do Paraná.

Quando a jovem desapareceu durante a trilha?

O desaparecimento foi registrado no último sábado, dia 25, durante uma travessia de rio com auxílio de cordas.

Qual o estado de saúde da amiga encontrada?

A amiga foi encontrada inconsciente, recebeu atendimento médico e está internada em um hospital de Cornélio Procópio.

Quais recursos estão sendo usados nas buscas?

As equipes de bombeiros e policiais estão utilizando o auxílio de drones para realizar buscas aéreas na região do Salto das Orquídeas.

Por que o rio estava perigoso no momento da travessia?

As chuvas recentes na região deixaram o rio com a água agitada, dificultando a travessia segura dos praticantes de trilha.