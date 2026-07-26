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Cientistas descrevem o primeiro câncer contagioso entre peixes: as células do tumor passam de um animal para outro

Cientistas descrevem o primeiro câncer contagioso entre peixes: as células do tumor passam de um animal para outro

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Cientistas descrevem o primeiro câncer contagioso entre peixes: as células do tumor passam de um animal para outro
1 de 1 Peixes teriam transmitido melanoma um para o outro — Foto: Nature

O lago, cerca de 50 quilômetros de água doce entre Vermont, nos Estados Unidos, e a província canadense do Quebec, é monitorado de perto: abastece mais de 175 mil pessoas. A primeira suspeita recaiu sobre a água. Uma enchente provocada pela tempestade tropical Irene, em 2011, havia degradado a qualidade do lago com o escoamento de poluentes, e a espécie é usada há décadas como indicadora ambiental justamente por acumular o que há de ruim no fundo.

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Corinthia Mes

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