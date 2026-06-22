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BYD apresenta novo SUV com autonomia de 360 km em Curitiba

BYD apresenta novo SUV com autonomia de 360 km em Curitiba

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BYD apresenta novo SUV com autonomia de 360 km em Curitiba
Showroom foi transformado em exposição para apresentar modelo. Foto: Divulgação / Max Felipe

A BYD Servopa lança nesta terça-feira (23) o novo SUV elétrico da montadora chinesa no mercado brasileiro. Irmão do já conhecido BYD Seal, o Sealion 7 chega ao país com proposta esportiva, acabamento premium, tração integral e potência de 531 cavalos, com preço inicial de R$ 399 mil.

O modelo combina desempenho com a versatilidade de um SUV. Segundo a fabricante, o Sealion 7 acelera de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos e oferece autonomia de até 360 quilômetros por carga. Entre os destaques, o veículo também incorpora avanços em segurança, com carroceria composta por 81,6% de aço de alta resistência e nove airbags.

Para marcar a chegada do novo modelo, a BYD Servopa preparou uma experiência temática inspirada no universo marítimo. O showroom da concessionária foi transformado em uma galeria de arte, tendo o Sealion 7 como peça central da exposição.

“Queríamos criar uma experiência capaz de traduzir tudo o que esse SUV cupê representa, colocando o carro no centro da cena como uma verdadeira obra de arte”, destacou o gestor da BYD Servopa, William Mendes.

O showroom da BYD fica localizado na Rua Rockefeller, nº 1.217, no bairro Rebouças.

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Fonte do Artigo
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Corinthia Mes

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