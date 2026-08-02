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Calopsita Nick, responde por "Piu" desapareceu no bairro Santa Cruz

Calopsita Nick, responde por “Piu” desapareceu no bairro Santa Cruz

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Calopsita Nick, responde por "Piu" desapareceu no bairro Santa Cruz
Calopsita Nick, responde por "Piu" desapareceu no bairro Santa Cruz

Um(a) internauta entrou em contato com a CGN para informar que seu Calopsita desapareceu no bairro Santa Cruz.

O pássaro atende pelo nome de Nick, responde por “Piu”.

Quem encontrar ou tiver informações, pode entrar em contato com o número (45) 99980-6031.

Como funciona o achados e perdidos da CGN?

A editoria de achados e perdidos da CGN tem como objetivo ajudar as pessoas a divulgar objetos, animais ou documentos que foram perdidos ou encontrados. E o melhor de tudo: é totalmente gratuito!

Se você perdeu algum item importante, basta acessar o link https://achadoseperdidos.cgn.app.br/ e fazer a sua publicação. As informações serão compartilhadas nas redes sociais da CGN, aumentando as chances de reencontrar o que foi perdido.

Da mesma forma, se você encontrou algum objeto ou animal que pode ser de alguém, pode fazer a publicação na editoria de achados e perdidos e ajudar na devolução do item perdido.

Não há custo algum para fazer a publicação e as informações ficarão disponíveis para todos que acessarem o link. A CGN se preocupa com a sua segurança e bem-estar, e por isso, oferece esse serviço gratuito e de fácil acesso.

Não perca mais tempo e faça a sua publicação agora mesmo na editoria de achados e perdidos da CGN. Quem sabe você não reencontra o que está procurando ou ajuda alguém a recuperar o que perdeu.

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Corinthia Mes

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