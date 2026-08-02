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Árvore de grande porte racha e mobiliza Bombeiros na Avenida Brasil

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Árvore de grande porte racha e mobiliza Bombeiros na Avenida Brasil

Por Redação

Atualizado em

Uma árvore de grande porte mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na madrugada deste domingo (2), após parte do tronco se romper na Avenida Brasil, na região central de Cascavel.

Tronco cedeu durante a madrugada

Segundo as informações apuradas pela CGN, a árvore apresentou uma ruptura na base do tronco e caiu sobre a ciclofaixa localizada no canteiro central da avenida, além de interditar parcialmente uma das pistas.

Pelas características observadas no local, o interior do tronco apresentava sinais de deterioração, fator que pode ter contribuído para o rompimento da estrutura.

Via foi liberada

Com o auxílio do caminhão Auto Bomba Tanque e Resgate (ABTR), os militares utilizaram motosserras para cortar e remover a árvore, liberando a ciclofaixa e a pista que havia sido interditada.

Apesar dos danos provocados pela queda, ninguém ficou ferido.

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