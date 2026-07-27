Câmeras flagram funcionária de drive-in sendo agredida durante assalto violento em Curitiba e reação surpreendente com batatas fritas

Uma funcionária de um drive-in em Curitiba viveu momentos de terror ao ser atacada por dois homens durante um assalto dentro da cozinha do local.

O episódio de extrema violência ocorreu na noite de domingo, no bairro Capão Raso, e deixou a comunidade local em estado de choque, conforme informações divulgadas pelo g1.

As imagens de segurança mostram o momento exato em que a vítima é surpreendida pelos assaltantes, que utilizaram armas de fogo para intimidá-la e exigir seus pertences pessoais.

A ação criminosa, que envolveu socos e coronhadas, foi registrada pelas câmeras do estabelecimento, evidenciando a brutalidade enfrentada pela trabalhadora durante o turno.

A dinâmica do assalto e a reação da vítima

Segundo a Polícia Militar, a dupla agiu de forma coordenada, com um dos suspeitos distraindo a funcionária ao perguntar sobre o aluguel do espaço, enquanto o comparsa invadia a cozinha.

Ao anunciar o assalto, o criminoso exigiu a senha do celular da vítima. Mesmo sob ameaça, ela tentou colaborar, mas foi alvo de agressões físicas imediatas após o suspeito questionar se ela reagiria.

Em um ato de desespero e tentativa de defesa, a mulher arremessou um cesto com batatas fritas contra o agressor, no momento em que a arma dele caiu no chão durante a briga.

Violência e fuga dos suspeitos

Mesmo após a tentativa de reação, o agressor continuou a desferir coronhadas na cabeça da funcionária, enquanto a puxava pelos cabelos para exigir o dinheiro do caixa do drive-in.

Os criminosos conseguiram levar cerca de R$ 345 reais, além da mochila da vítima. Após a ação, ambos fugiram do local utilizando bicicletas, permanecendo foragidos até o momento.

A vítima foi prontamente socorrida pelo Siate e encaminhada ao Hospital do Trabalhador. Ela recebeu alta médica e segue em processo de recuperação em sua residência.

Investigação e apoio à vítima

O proprietário do estabelecimento afirmou que a empresa está prestando todo o suporte necessário à colaboradora, destacando que toda a equipe ficou profundamente abalada com o ocorrido.

A Polícia Civil do Paraná já iniciou as investigações para identificar e localizar os dois suspeitos. O objetivo é garantir que os responsáveis pela violência respondam pelo crime cometido.

Casos como este reforçam a importância de medidas de segurança em comércios que operam em horários alternativos, visando proteger tanto os funcionários quanto o patrimônio.

Perguntas Frequentes

O que aconteceu com a funcionária agredida no drive-in? Ela foi atingida por socos e coronhadas, precisou de atendimento médico no Hospital do Trabalhador, mas já recebeu alta e se recupera em casa.

Como os criminosos fugiram do local? Segundo informações policiais, os dois homens envolvidos no assalto fugiram utilizando bicicletas após levarem o dinheiro e a mochila da vítima.

Quanto dinheiro foi levado no assalto? Os criminosos subtraíram aproximadamente R$ 345 reais do caixa do estabelecimento durante a ação violenta.

A polícia já identificou os suspeitos? Até o momento, os criminosos não foram localizados, mas a Polícia Civil do Paraná segue investigando o caso para identificar os responsáveis.

Qual foi a reação da vítima durante o ataque? Enquanto sofria agressões, a funcionária tentou se defender arremessando um cesto de batatas fritas contra o assaltante quando ele derrubou a arma no chão.