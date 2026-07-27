Ainda dá tempo de sair do vermelho? Prazo para aderir ao Desenrola 2.0 termina em 3 de agosto

Falta uma semana para o fim do Novo Desenrola Brasil, mais conhecido como Desenrola 2.0. O programa de renegociação de dívidas, que já movimentou mais de R$ 20 bilhões em acordos, recebe adesões somente até 3 de agosto, próxima segunda-feira.

Depois dessa data, consumidores que ainda pretendem aproveitar as condições especiais precisarão buscar outras alternativas de negociação diretamente com os credores.

Criado pelo governo federal para ampliar o acesso à renegociação de dívidas, o programa já movimentou mais de R$ 20 bilhões em acordos e beneficiou mais de 6 milhões de pessoas, segundo dados divulgados pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Além disso, cerca de 4 milhões de consumidores com débitos de até R$ 100 tiveram o nome retirado dos cadastros de inadimplentes, enquanto 1,1 milhão quitaram suas dívidas à vista com descontos que chegaram a 80%.

Quem ainda pretende aderir deve verificar se atende aos critérios do programa e procurar sua instituição financeira pelos canais oficiais, como aplicativo, internet banking, site ou agência.

A recomendação é evitar intermediários e desconfiar de mensagens enviadas por WhatsApp, redes sociais ou telefone que prometam facilitar a renegociação mediante pagamento, já que golpes costumam aumentar em períodos de maior procura.

Antes de fechar um acordo, também vale analisar se a parcela cabe no orçamento e comparar as condições oferecidas. Embora a renegociação possa aliviar a situação financeira no curto prazo, assumir um compromisso incompatível com a renda pode gerar um novo ciclo de inadimplência.

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