Caminhão carregado com 39 toneladas de cereais usa área de escape da BR-277 em Morretes

Registro por câmeras da concessionária mostra o caminhão no km 36,800 após pane nos freios; motorista não se feriu, diz EPR Litoral Pioneiro.

Na madrugada de quarta-feira (2 de setembro de 2026), um caminhão carregado com 39 toneladas de cereais entrou em uma área de escape da BR-277 em Morretes, no litoral do Paraná, segundo imagens de câmeras de monitoramento da concessionária EPR Litoral Pioneiro. O registro ocorreu no km 36,800, no sentido litoral.

De acordo com a concessionária que administra o trecho, o motorista utilizou o dispositivo de segurança após verificar uma pane nos freios. Equipes da EPR Litoral Pioneiro prestaram atendimento ao condutor, que não sofreu ferimentos.

Detalhes do registro

As câmeras mostram o caminhão acessando a faixa lateral projetada para parada de veículos em perda de controle. A ocorrência foi registrada pela concessionária na madrugada desta quarta-feira (2).

O que é área de escape

Segundo a concessionária, a área de escape é um dispositivo de segurança, instalado principalmente em trechos de descida, que ajuda a parar veículos com falha nos freios. Funciona como uma faixa lateral preenchida com materiais (como brita ou cascalho) que aumentam o atrito e reduzem rapidamente a velocidade até a parada. No Paraná, as áreas de escape são preenchidas com cinasita, uma argila expandida comum na jardinagem.