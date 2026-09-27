Minas Gerais tem 11 candidatos a governador: lista, filiações e eleitorado

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Onze candidatos disputam o governo de Minas Gerais nas eleições deste ano. A informação consta em reportagem do CGN, que cita dados da Agência Brasil.
A reportagem lista os nomes registrados conforme aparecem na urna, além de trazer dados do eleitorado do estado e o calendário das votações.
Abaixo, a lista em ordem alfabética segundo o nome na urna, com o nome completo e a sigla do partido, conforme o CGN/Agência Brasil:
Minas Gerais tem 16.377.659 eleitores aptos a votar, segundo o levantamento citado pelo CGN. Do total, 52% são mulheres e 47% são homens. Entre os 22,08% dos eleitores que declaram cor ou raça, 49,64% se identificam como pardos, 36,13% como brancos e 13,49% como pretos.
O primeiro turno está marcado para 4 de outubro. Caso nenhum candidato ao governo (ou à Presidência) obtenha mais de 50% dos votos válidos — excluídos brancos e nulos — haverá segundo turno em 25 de outubro, segundo CGN citando a Agência Brasil.
O texto também lembra que, no primeiro turno, os eleitores votarão para deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente, sendo que a chapa de senador é composta por um titular e dois suplentes.