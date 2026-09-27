Minas Gerais tem 11 candidatos a governador: lista, filiações e eleitorado

Eleições 2026: primeiro turno em 4 de outubro e possível segundo turno em 25 de outubro; saiba quem concorre ao governo de Minas Gerais

Onze candidatos disputam o governo de Minas Gerais nas eleições deste ano. A informação consta em reportagem do CGN, que cita dados da Agência Brasil.

A reportagem lista os nomes registrados conforme aparecem na urna, além de trazer dados do eleitorado do estado e o calendário das votações.

Quem são os candidatos

Abaixo, a lista em ordem alfabética segundo o nome na urna, com o nome completo e a sigla do partido, conforme o CGN/Agência Brasil:

Alexandre Kalil (PDT)

Ben Mendes – Benoni Benjamin Cardoso Mendes (Missão)

Cleitinho Azevedo – Cleiton Gontijo de Azevedo (Republicanos)

Flávio Roscoe – Flávio Roscoe Nogueira (PL)

Gabriel – Gabriel Sousa Marques de Azevedo (MDB)

Henrique Áreas – Henrique Áreas de Araújo (PCO)

Indira Xavier – Indira Ivanise Xavier (UP)

Mateus Simões – Mateus Simões de Almeida (PSD)

Patrus Ananias – Patrus Ananias de Sousa (PT)

Professor Tuilo Lopes – Tulio Cesar Dias Lopes (PCB)

Rafael Duda – Rafael Ribeiro de Ávila (PSTU)

Eleitorado e perfil demográfico

Minas Gerais tem 16.377.659 eleitores aptos a votar, segundo o levantamento citado pelo CGN. Do total, 52% são mulheres e 47% são homens. Entre os 22,08% dos eleitores que declaram cor ou raça, 49,64% se identificam como pardos, 36,13% como brancos e 13,49% como pretos.

Calendário e regras do segundo turno

O primeiro turno está marcado para 4 de outubro. Caso nenhum candidato ao governo (ou à Presidência) obtenha mais de 50% dos votos válidos — excluídos brancos e nulos — haverá segundo turno em 25 de outubro, segundo CGN citando a Agência Brasil.

O texto também lembra que, no primeiro turno, os eleitores votarão para deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente, sendo que a chapa de senador é composta por um titular e dois suplentes.