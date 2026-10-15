Caminhão tomba ao desviar de carro na contramão da BR-376 em Ponta Grossa

Vídeo divulgado pela PRF mostra caminhoneiro perdendo o controle; rodovia ficou totalmente bloqueada das 4h50 às 8h05 e o trânsito só foi normalizado às 11h

Um caminhão tombou na manhã de quarta-feira (14) na BR-376, em Ponta Grossa, depois que o motorista tentou desviar de um carro que trafegava na contramão, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Uma câmera instalada na cabine do caminhão registrou a sequência da manobra; a gravação foi divulgada pela PRF e publicada no G1.

O acidente ocorreu por volta das 4h50 no km 466 da rodovia, logo após o trecho urbano conhecido como Avenida Souza Naves.

O que as imagens e a PRF registraram

O vídeo mostra que o caminhão, com o velocímetro marcando cerca de 80 km/h, ultrapassava outros veículos na pista da esquerda quando se deparou com um carro em sentido contrário em um trecho duplicado, cujas pistas são separadas por um canteiro central. Para evitar a colisão frontal, o motorista do caminhão desviou para a direita, perdeu o controle e tombou na pista.

O carro acabou batendo de raspão no caminhão. O caminhoneiro não se feriu; o motorista do carro ficou ferido e recebeu atendimento médico. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Interdições e impacto no trânsito

Com o caminhão atravessado na pista, a BR-376 ficou totalmente bloqueada no sentido interior das 4h50 às 8h05, quando uma pista foi liberada. O trânsito só foi totalmente normalizado às 11h, segundo o registro da ocorrência.

De acordo com informações apuradas pela RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, o período de interdição provocou um congestionamento de até até 15 km no sentido norte da rodovia.

Medidas adotadas

Segundo a PRF, o caminhoneiro realizou o teste do bafômetro e o resultado foi negativo. O motorista do carro se recusou a fazer o exame e foi autuado. Essas informações foram divulgadas pelas autoridades responsáveis pelo atendimento ao acidente.