Resultado do Dia de Sorte — concurso 1322

Confira abaixo o resultado do Dia de Sorte, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado do Dia de Sorte — concurso 1322

Dezenas sorteadas:

02 – 03 – 04 – 13 – 17 – 26 – 31

Data do sorteio: 14/10/2026.

Premiação do Dia de Sorte

7 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

6 acertos — Ganhadores: 22 — Prêmio: R$ 2.360,15

5 acertos — Ganhadores: 1.267 — Prêmio: R$ 25,00

4 acertos — Ganhadores: 12.309 — Prêmio: R$ 5,00

Mês da Sorte — Ganhadores: 48.469 — Prêmio: R$ 2,50

Arrecadação: R$ 1.054.227,50.

Próximo concurso do Dia de Sorte

O próximo concurso será o 1323.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 450.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Mês da Sorte: Outubro.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial do Dia de Sorte pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.