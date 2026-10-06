Caminhonete Chevrolet S10 é furtada em frente a oficina no bairro Claudete, em Cascavel

Crime ocorreu na madrugada de 3 de outubro na Rua Tuiuti; placa CQK9F19 foi vista em outro bairro por volta do meio-dia, segundo a CGN.

Uma caminhonete Chevrolet S10 De Luxe 2.5 4×4 foi furtada na madrugada de sábado, 3 de outubro, em Cascavel. De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado pela Polícia Civil e com informações repassadas à reportagem da CGN, o veículo estava estacionado em frente a uma oficina na Rua Tuiuti, número 1378, no bairro Claudete, quando foi levado por volta das 02h.

O proprietário só percebeu o desaparecimento após o responsável pela oficina questioná-lo sobre a retirada do automóvel. Imagens de câmeras de segurança da vizinhança confirmaram o furto, segundo a CGN. A Polícia Civil investiga o caso.

Detalhes do veículo

segundo CGN, trata-se de uma Chevrolet S10 De Luxe 2.5 4×4, de cor escura/prata, com placas CQK9F19.

Rastreamento após o furto

Embora o furto tenha ocorrido na madrugada, informações repassadas à CGN indicam que a caminhonete foi vista transitando pelo bairro 14 de Novembro no mesmo dia, por volta do meio-dia.

Como informar às autoridades

A Polícia Civil investiga a ocorrência. Qualquer informação sobre o paradeiro do veículo ou sobre os suspeitos pode ser repassada de forma anônima pelos telefones 190 (Polícia Militar), 197 (Polícia Civil) ou 153 (Guarda Municipal), conforme orientação da CGN.