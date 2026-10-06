Caso Maria Fernanda: principal suspeito nega crime em depoimento e afirma estar com a consciência limpa

Principal suspeito no caso Maria Fernanda Naiser Fragais nega envolvimento em morte e mantém versão de inocência durante interrogatório Polícia

O homem apontado como o principal suspeito de violentar e matar Maria Fernanda Naiser Fragais, de 43 anos, prestou depoimento à Polícia Civil do Paraná (PCPR) e negou qualquer participação no crime. Joanderson Santos Silva, de 26 anos, afirmou categoricamente estar com a consciência limpa em relação ao ocorrido.

Atualmente detido no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, Joanderson enfrenta denúncias do Ministério Público do Paraná (MPPR) que incluem os crimes de feminicídio, estupro e ocultação de cadáver. O caso teve grande repercussão após a vítima ser encontrada morta em uma área de mata de Curitiba, em setembro, logo após deixar uma casa noturna no bairro Pinheirinho.

Conforme informação divulgada pela Banda B, o interrogatório focou em imagens de câmeras de segurança que registraram a movimentação na noite do desaparecimento de Maria Fernanda. O suspeito reconheceu sua presença em algumas gravações dentro do estabelecimento, mas negou ser o indivíduo que aparece em outros momentos cruciais do trajeto.

Contradições sobre as imagens de segurança

Durante o depoimento, o delegado Victor Menezes, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), confrontou o acusado com registros visuais que mostram um homem com vestimentas semelhantes às de Joanderson, incluindo boné e um moletom específico. O suspeito refutou as semelhanças, alegando que o moletom não era da mesma marca indicada pela investigação.

Joanderson admitiu ter conhecido Maria Fernanda na casa noturna e confirmou que ambos trocaram beijos durante a noite. Contudo, ele insistiu que não saiu do local acompanhado da vítima. O acusado declarou ao ser questionado: Senhor, sinceramente não. Não, porque eu não tinha o porquê de ter tirado a vida dessa jovem, entendendo? Eu sou casado, tenho família e, tipo assim, não tinha o porquê de chegar a fazer uma situação dessa.

Laudos periciais e vestígios biológicos

A investigação Polícia apresentou laudos que complicam a versão do suspeito. Exames periciais identificaram hematomas no pescoço de Maria Fernanda, além de lesões nos braços, punhos e escoriações em diversas partes do corpo. Mais grave ainda, foram encontrados vestígios de sangue humano sob as unhas da vítima e material compatível com sêmen na região genital.

Quando questionado sobre uma possível relação sexual com a vítima, Joanderson negou veementemente. Nenhum momento não. Nenhum momento. Eu tenho minha consciência limpa que não foi eu que tirei a vida dessa jovem, afirmou durante a oitiva. A polícia segue trabalhando na comparação dos perfis genéticos coletados com o DNA do suspeito para esclarecer a dinâmica do crime.

A denúncia do Ministério Público

Segundo a denúncia oferecida pelo MPPR, o suspeito teria praticado atos sexuais contra a vítima e, na sequência, provocado a morte de Maria Fernanda por meio de compressão cervical. A acusação sustenta que o corpo foi removido e escondido em uma área de mata após a ação criminosa. Joanderson, por sua vez, mantém a negativa de autoria.

O acusado encerrou seu depoimento reiterando que não pode ser responsabilizado por uma conduta que nega ter praticado. Eu não, eu não posso pagar uma coisa que dessa vez não fui eu, declarou. A equipe da DHPP continua analisando os materiais biológicos recolhidos para confirmar se há uma ligação direta entre o acusado e os vestígios periciais encontrados no corpo de Maria Fernanda.

Perguntas frequentes sobre o caso

O suspeito confessou o crime?

Não. Joanderson Santos Silva negou as acusações de feminicídio, estupro e ocultação de cadáver, afirmando estar com a consciência limpa.

Quais são as principais provas contra ele?

A investigação aponta imagens de câmeras de segurança e laudos periciais que indicam a presença de sangue sob as unhas da vítima e vestígios de sêmen, além de sinais de violência física.

O que o suspeito admitiu ter feito na noite do crime?

Ele admitiu que conheceu Maria Fernanda em uma casa noturna no Pinheirinho e que ambos trocaram beijos, mas negou ter saído do local com ela.

Onde o corpo de Maria Fernanda foi encontrado?

O corpo da vítima foi localizado em uma área de mata em Curitiba, em setembro, após ela desaparecer ao sair de uma casa noturna.

Qual o próximo passo da investigação?

A polícia aguarda a comparação dos perfis genéticos coletados nos vestígios biológicos com o DNA de Joanderson para confirmar a autoria dos crimes.