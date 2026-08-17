CAMINHONETE SE ENVOLVE EM GRAVE ACIDENTE NA BR-369

Um grave acidente foi registrado na noite deste domingo (16), na BR-369, nas proximidades do Posto Grande Parada, em Juranda.

Segundo as informações preliminares repassadas ao Portal Ubiratã Online, a caminhonete seguia pela BR-369, no sentido Ubiratã a Campo Mourão, quando atingiu a lateral traseira da carreta. Com a força do impacto, um homem que estava na caminhonete ficou encarcerado no veículo e morreu no local.

Uma mulher que também estava na caminhonete foi atendida por uma equipe da concessionária Via Campo e encaminhada para um hospital de Campo Mourão, com ferimentos graves.

O Ubiratã Online acompanha a ocorrência e trará novas informações assim que forem confirmadas pelas autoridades.

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