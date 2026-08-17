A estreia da nova temporada do reality show “Rancho do Maia“, comandado pelo influenciador Carlinhos Maia, colocou os holofotes sobre o influenciador, modelo e criador de conteúdo Bruno Vinícius, conhecido nas redes sociais como Vini Bruno.

Quem é Vini Bruno, que fez sexo com Andressa Urach no ‘Rancho do Maia’. Fotos: Reprodução / Redes sociais

Com 25 anos e ultrapassando a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram, ele se tornou um dos nomes mais comentados da web neste domingo (16) após protagonizar cenas quentes e movimentar o edredom na varanda de uma das acomodações ao lado da criadora de conteúdo adulto Andressa Urach, de 38 anos.

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A exposição do momento íntimo, registrada e compartilhada pelo próprio Carlinhos Maia, gerou intensos debates na web sobre os limites da exposição em realities e a diferença de idade entre os participantes.

Mas teve quem ficou curioso para saber quem é Vini Bruno.

Conheça Vini Bruno

Andressa Urach e influencer movimentam edredom e Carlinhos Maia expõe. Fotos: Reprodução / Redes sociais

Vini Bruno construiu sua base de fãs compartilhando conteúdos voltados para o universo do lifestyle, rotina de treinos pesados na academia, dicas de moda, viagens e participações em quadros de entretenimento.

Antes de sua entrada no radar de portais de celebridades, ele já transitava pelo meio de criadores voltados a realities independentes e produções de apelo popular na web.

Aproveitando a alta visibilidade conquistada em suas redes e projetos voltados para a web, o influenciador expandiu sua atuação profissional e também produz e comercializa conteúdo adulto.

Vini Bruno. Foto: Reprodução / Redes sociais

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