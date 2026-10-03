Campanhas ao governo do Paraná giraram em torno de saúde, Copel e provocações nas redes

Campanhas de Requião Filho, Sandro Alex e Sergio Moro no Paraná tiveram provocações nas redes, debate sobre saúde e divergências sobre a privatização da Copel, segundo o g1.

O g1 fez um balanço da Campanhas dos três candidatos ao governo do Paraná com representatividade no Congresso Nacional e identificou como eixos centrais a disputa por propostas para a saúde, a discussão sobre a privatização da Copel e frequentes provocações nas redes sociais. A Campanhas começou em 16 de agosto e, segundo G1, o único debate de TV com os três principais candidatos também marcou a reta final antes da votação de 4 de outubro.

Provocações nas redes e pedidos ao TRE-PR

Nos últimos dias da Campanhas, os candidatos recorreram a cortes de entrevistas, memes e publicações direcionadas a adversários. O g1 registrou dezenas de pedidos ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) para retirada de conteúdos considerados ataques. Requião Filho publicou trechos do debate e memes afirmando que Moro e Sandro Alex estavam "tensos"; Sandro Alex também divulgou cortes centrados em provocações a Sergio Moro e atacou Requião como "candidato da burocracia"; e Sergio Moro tentou associar Sandro Alex à esquerda e classificou Requião como "candidato do PT", segundo o g1.

Propostas e posições em destaque

O g1 listou as principais propostas enfatizadas por cada candidato ao longo da Campanhas:

Requião Filho (PDT) : defendeu o fim do modelo de escolas cívico-militares no Paraná, propondo que sejam geridas por civis, afirmou que buscará reverter a privatização da Copel e defendeu fiscalização dos serviços de energia. Apontou também propostas para combate à violência contra a mulher, com criação de centros de acolhimento inspirados na Casa da Mulher Brasileira; a criação de uma “porta única” para abertura e expansão de empresas na Secretaria de Indústria e Comércio; e parcerias com santas casas e hospitais filantrópicos para ampliar atendimentos.

: defendeu o fim do modelo de escolas cívico-militares no Paraná, propondo que sejam geridas por civis, afirmou que buscará reverter a privatização da Copel e defendeu fiscalização dos serviços de energia. Apontou também propostas para combate à violência contra a mulher, com criação de centros de acolhimento inspirados na Casa da Mulher Brasileira; a criação de uma “porta única” para abertura e expansão de empresas na Secretaria de Indústria e Comércio; e parcerias com santas casas e hospitais filantrópicos para ampliar atendimentos. Sandro Alex (PSD) : candidato apoiado pelo governador Ratinho Junior e que defendeu continuidade do governo, prometeu entregar mais de 100 obras de hospitais em andamento e ampliar o programa “Opera Paraná” com a realização de mais de mil cirurgias em um ano. Propôs a unificação dos telefones de emergência com auxílio de inteligência artificial, a ampliação para 500 de escolas cívico-militares, investimentos em energia (incluindo proposta de uma Secretaria Estadual de Energia) e um novo concurso para as forças de segurança com contratação de 2 mil profissionais e meta operacional de “mil homens por ano”, conforme apresentado ao g1.

: candidato apoiado pelo governador Ratinho Junior e que defendeu continuidade do governo, prometeu entregar mais de 100 obras de hospitais em andamento e ampliar o programa “Opera Paraná” com a realização de mais de mil cirurgias em um ano. Propôs a unificação dos telefones de emergência com auxílio de inteligência artificial, a ampliação para 500 de escolas cívico-militares, investimentos em energia (incluindo proposta de uma Secretaria Estadual de Energia) e um novo concurso para as forças de segurança com contratação de 2 mil profissionais e meta operacional de “mil homens por ano”, conforme apresentado ao g1. Sergio Moro (PL): afirmou que pretende criar uma “Agência Estadual de Combate à Corrupção” com direção com mandato de quatro anos; propôs a construção de um presídio estadual de segurança máxima batizado de “Cárcere Duro”, sem visita íntima; disse não ser contrário à privatização da Copel, mas defendeu a cobrança de planos de investimentos da empresa e reparação por falhas; e apresentou a ideia de uma plataforma digital para acompanhar pedágios e obras nas rodovias, além da criação da “tabela SUS Paranaense” para complementar valores do SUS, inspirada na tabela paulista, segundo o g1.

Agenda de Campanhas e territórios visitados

Conforme levantamento do g1 com base em registros das campanhas, Curitiba concentrou a maior parte das agendas dos três candidatos. Requião Filho afirmou ter visitado mais de 30 cidades de várias regiões do estado. Sandro Alex registrou presença em cerca de 80 cidades, com ênfase em Curitiba, região metropolitana e nas regiões Oeste e Norte. Sergio Moro concentrou a maior parte da agenda em Curitiba (28 dias), com presença ainda em Maringá (5 dias), Ponta Grossa (3 dias) e Guarapuava (2 dias), segundo o g1.

O g1 destacou que, além das propostas, o tom da disputa foi definido por provocações nas redes, cortes de entrevistas e o debate televisivo em que os três concorrentes participaram.