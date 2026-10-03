Pesquisa AtlasIntel na Bahia aponta Jerônimo com 51,5% e ACM Neto 47,4% dos votos válidos

Levantamento AtlasIntel/A Tarde com 2.199 eleitores indica diferença de 4,1 pontos; margem de erro de 2 pontos impede afirmar vitória no primeiro turno

Segundo pesquisa AtlasIntel/A Tarde divulgada pela CGN e assinada pela Agência Estado, o governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues, registra 51,5% dos votos válidos na disputa pelo governo estadual, contra 47,4% do ex-prefeito de Salvador ACM Neto. A diferença entre os dois é de 4,1 pontos percentuais.

Embora esteja numericamente acima de 50% na base de votos válidos, a pesquisa aponta margem de erro de dois pontos percentuais, o que impede assegurar uma vitória no primeiro turno. Os votos válidos excluem brancos, nulos e indecisos.

Resultado para o governo

No comparativo com a rodada anterior, divulgada em 30 de setembro, Jerônimo oscilou de 50,7% para 51,5% (alta de 0,8 ponto), e ACM Neto passou de 47,5% para 47,4% (recuo de 0,1 ponto). Em um eventual segundo turno, o levantamento indica Jerônimo com 52,1% e ACM Neto com 47,9% dos votos válidos.

Disputa ao Senado

Para as duas vagas ao Senado, o ex-governador Rui Costa aparece com 27,3% dos votos válidos, seguido pelo Senado Jaques Wagner com 24,6%. O Senado Angelo Coronel registra 21,9% e o ex-ministro João Roma tem 21,2%. Professora Delliana (PSOL) surge com 4,1%. A pesquisa indica ainda que Rui recuou 0,9 ponto, Wagner avançou 0,2, Coronel subiu 1 ponto e Roma oscilou 0,2 ponto para cima em relação à rodada anterior.

Disputa Presidência entre eleitores baianos

Na preferência dos eleitores baianos para a Presidência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 60,5% dos votos válidos, contra 29,8% do Senado Flávio Bolsonaro. Ronaldo Caiado registra 4%, Augusto Cury 3,1% e Renan Santos 1,9%; outros somam 0,7%.

Considerando votos totais, Lula tem 59,1% e Flávio 29,2%. Brancos e nulos representam 1,2% e 1% dos entrevistados disseram não saber em quem votar. Na rodada anterior, Lula tinha 58,9% e Flávio 28,4% dos votos válidos.

Metodologia

A pesquisa entrevistou 2.199 eleitores baianos entre 27 de setembro e 2 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob os números BA-05671/2026 e BR-01177/2026.