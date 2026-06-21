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Canaleta da Linha Verde Sul terá bloqueio parcial por três dias

Canaleta da Linha Verde Sul terá bloqueio parcial por três dias

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Canaleta da Linha Verde Sul terá bloqueio parcial por três dias
Canaleta terá tráfego limitado por obra da trincheira da Vila São Pedro, no Xaxim. Foto: Google Maps

A Prefeitura de Curitiba realiza, a partir das 9h desta segunda-feira (22), um bloqueio parcial em uma faixa da canaleta de ônibus na Linha Verde Sul. A interdição ocorre na altura da Rua Lothário Boutin, em frente ao Supermercado Max Atacadista, no bairro Xaxim.

A previsão é que os trabalhos durem três dias, prazo que pode variar dependendo das condições climáticas. O bloqueio é necessário para a execução de uma nova ligação da rede de drenagem das obras da Trincheira da Vila São Pedro.

A Trincheira da Vila São Pedro é uma obra realizada em parceria entre a Prefeitura de Curitiba e o Governo do Paraná, com investimento de R$ 119 milhões. A estrutura fará parte de um sistema binário composto pelas ruas Omar Raymundo Picheth e Marechal Althair Roszanniy de um lado, e Ruas Barão do Santo Ângelo e Ipiranga do outro.

As trincheiras terão entre 200 e 220 metros de extensão e 15 metros de largura, com duas faixas de rolamento por sentido, além de áreas para pedestres e ciclistas. O projeto também inclui pavimentação, iluminação pública, acessibilidade, sinalização viária e paisagismo em 17 ruas da região.

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Fonte do Artigo
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Corinthia Mes

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