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Marcha da Maconha reúne manifestantes na Avenida Paulista e pede mudanças na política de 'guerra às drogas'

Marcha da Maconha reúne manifestantes na Avenida Paulista e pede mudanças na política de ‘guerra às drogas’

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Marcha da Maconha reúne manifestantes na Avenida Paulista e pede mudanças na política de 'guerra às drogas'
1 de 3 Participante da Marcha da Maconha — Foto: ROBERTO SUNGI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Segundo os organizadores, a marcha acontece há 18 anos em São Paulo e tem como principal bandeira a defesa da legalização da maconha e o combate ao modelo da chamada “guerra às drogas”. Em textos divulgados para a mobilização deste ano, o movimento afirma que a política atual contribui para o encarceramento em massa, especialmente da população negra e periférica, e defende que o tema seja tratado como uma questão de saúde pública.

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

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