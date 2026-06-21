Marcha da Maconha reúne manifestantes na Avenida Paulista e pede mudanças na política de ‘guerra às drogas’

Segundo os organizadores, a marcha acontece há 18 anos em São Paulo e tem como principal bandeira a defesa da legalização da maconha e o combate ao modelo da chamada “guerra às drogas”. Em textos divulgados para a mobilização deste ano, o movimento afirma que a política atual contribui para o encarceramento em massa, especialmente da população negra e periférica, e defende que o tema seja tratado como uma questão de saúde pública.