Candidatos ao governo do Paraná cumprem agendas com empresários, policiais e eleitores em Curitiba

Os candidatos ao governo do Paraná tiveram agendas públicas variadas nesta terça-feira (1º), com compromissos em Curitiba e na Região Metropolitana. As atividades envolveram entrevistas, encontros com representantes de setores econômicos, ambientais e policiais, além de ações de rua e contato direto com eleitores.

Segundo informações divulgadas, Requião Filho (PDT), Sandro Alex (PSD) e Sérgio Moro (PL) estiveram ativos em diferentes partes do dia, enquanto outros candidatos não divulgaram compromissos ou não realizaram eventos abertos ao público.

Atividades dos candidatos ao longo do dia

Requião Filho iniciou o dia com uma visita ao Mercado Municipal de Curitiba, seguida por uma entrevista às 13h30. À tarde, reuniu-se com policiais civis na sede do Sindicato das Classes Policiais Civis do Estado do Paraná (Sinclapol) e finalizou o dia em Mandirituba, onde encontrou lideranças locais.

Sandro Alex teve uma agenda diversificada, com reunião pela manhã com a Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar), gravações de material para campanha e um almoço reservado com empresários. No início da noite, participou de encontros com representantes do meio ambiente e de um evento para lançamento de candidaturas.

Sérgio Moro participou de uma sabatina e gravou conteúdo para o horário eleitoral. Também visitou o Mercado Municipal e, às 11h40, seguiu para Brasília para cumprir convocação presencial de senadores no Congresso Nacional.

Outras participações e atividades

Outros candidatos tiveram movimentações pontuais ou não informaram agendas públicas. Alexandre Salomão (Mobiliza) realizou atividade de rua no bairro Boa Vista, em Curitiba, incluindo entrega de material de campanha e conversa com eleitores. À noite, participou de uma transmissão com candidatos a deputado estadual.

Tayná Miessa (Unidade Popular) realizou panfletagem na Rua XV, entre 9h e 12h.

Outros postulantes como Adriano Funileiro (PCO), Luiz França (Missão) e Samuel de Mattos (PSTU) não anunciaram compromissos públicos para esta terça.

Contexto da campanha e próximos passos

A campanha eleitoral para 2026 teve início em todo o país no domingo, 16 de junho. Desde então, os candidatos estão autorizados a pedir votos, realizar comícios, caminhadas, debates, além de divulgar suas propostas pelos meios de comunicação, respeitando as regras da Justiça Eleitoral.

O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro, com eventual segundo turno previsto para 25 de outubro. No Paraná, oito candidatos disputam o governo estadual.