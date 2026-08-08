Candy colors: entenda por que a paleta de tons pastéis conquistou a moda primavera-verão e como usar as cores de doce no seu dia a dia

As candy colors dominam as tendências de moda para a primavera e o verão, trazendo uma proposta de leveza, frescor e sofisticação para o seu guarda-roupa atual

A moda funciona como uma linguagem visual, onde cada escolha de cor comunica uma sensação específica. Enquanto tons escuros transmitem intensidade, as cores claras, como as candy colors, carregam frescor e delicadeza.

Essa transição de paletas ocorre a cada mudança de estação, quando novas tonalidades ganham destaque nas vitrines e nas redes sociais. Atualmente, o movimento das cores de doce é o grande protagonista das produções mais comentadas.

Conforme informações divulgadas pela marca Recco, essa tendência vai muito além da estética romântica, consolidando-se como uma escolha versátil e cheia de personalidade para o clima quente.

A origem e a evolução das candy colors

O termo candy colors refere-se a versões suavizadas de cores vibrantes, como o rosa bebês, o azul-claro, o verde-menta, o lavanda e o amarelo amanteigado. Esses tons começaram a ganhar força na moda ainda nas décadas de 1950 e 1960.

Naquele período pós-guerra, as tonalidades simbolizavam otimismo e esperança. Mais tarde, foram revisitadas pelo minimalismo dos anos 1990 e, recentemente, voltaram com tudo devido à busca por visuais que priorizam o conforto.

Como aplicar a tendência no seu dia a dia

Diferente do passado, hoje as candy colors aparecem em composições sofisticadas. Elas agora dividem espaço com a alfaiataria, tecidos tecnológicos e modelagens contemporâneas, provando que a suavidade pode ser moderna.

Para quem deseja aderir à tendência sem exageros, as lingeries e o sleepwear são excelentes pontos de partida. Essas peças permitem experimentar a paleta com discrição e muito estilo.

Dicas para combinações equilibradas

Uma estratégia eficaz é investir em produções monocromáticas, que criam um visual refinado sem esforço. As candy colors também funcionam muito bem quando combinadas com cores neutras como branco, off-white ou o marrom chocolate.

A relação entre cor e tecido é fundamental. Materiais acetinados trazem luminosidade, enquanto tricôs leves e malhas reforçam a estética acolhedora que define o conceito de conforto sofisticado na moda atual.

O papel do conforto na moda contemporânea

A moda atual entende que as roupas usadas em casa são extensões da nossa identidade. Por isso, as candy colors aparecem em rendas e tecidos macios, transformando o momento do descanso em uma experiência de estilo.

Ao escolher peças nessa cartela, você garante um visual leve que conversa com a proposta da temporada de primavera e verão, mantendo a serenidade e a elegância em qualquer ocasião.

Perguntas frequentes sobre o uso de candy colors

O que são candy colors? São versões suavizadas de cores tradicionais, como rosa, azul, verde e amarelo, que transmitem leveza e delicadeza ao visual.

Elas combinam apenas com estilo romântico? Não, hoje as candy colors são usadas em produções de alfaiataria e visuais contemporâneos, perdendo o estigma de serem apenas românticas.

Como usar essas cores no trabalho? Você pode apostar em uma peça de alfaiataria em tom pastel, combinada com bases neutras como branco ou tons terrosos para um ar profissional.

Quais são as cores em alta para a temporada? O amarelo manteiga, o lavanda, os rosas suaves e os azuis claros são os grandes destaques da primavera-verão.

Por que essas cores voltaram com força? O retorno está ligado à busca por roupas que despertem sensações de conforto, serenidade e otimismo, refletindo o estilo de vida atual.