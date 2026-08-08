Desespero: Homem pula de carro em movimento para escapar de suposto sequestro

Uma fuga desesperada terminou com um homem pulando de um carro em movimento durante a madrugada deste sábado (8), em Palotina, no Oeste do Paraná. Segundo a Polícia Militar, a vítima conseguiu escapar após relatar ter sido rendida e colocada à força dentro do veículo por três indivíduos. Depois de saltar do automóvel, correu até residências próximas em busca de socorro e foi encaminhada ao Hospital Municipal.

Aos policiais, o homem contou que estava em um estabelecimento quando teria sido abordado pelo trio. Conforme o relato, ele foi ameaçado de morte, agredido com socos e chutes, principalmente na região da cabeça, e obrigado a entrar no veículo, que seguiu em direção à saída para Francisco Alves. Durante o trajeto, aproveitou uma oportunidade para pular do carro em movimento e conseguiu fugir dos suspeitos.

No hospital, a equipe médica constatou diversos hematomas pelo corpo. A vítima afirmou ainda que as ameaças estariam relacionadas a uma ocorrência anterior envolvendo tráfico de drogas. A PM realizou buscas na região, mas os três suspeitos não foram localizados até o registro da ocorrência. O caso foi encaminhado para investigação e demais providências pelas autoridades competentes.