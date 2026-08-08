Desespero: Homem pula de carro em movimento para escapar de suposto sequestro

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Por Luiz Haab
Atualizado em
Uma fuga desesperada terminou com um homem pulando de um carro em movimento durante a madrugada deste sábado (8), em Palotina, no Oeste do Paraná. Segundo a Polícia Militar, a vítima conseguiu escapar após relatar ter sido rendida e colocada à força dentro do veículo por três indivíduos. Depois de saltar do automóvel, correu até residências próximas em busca de socorro e foi encaminhada ao Hospital Municipal.
Aos policiais, o homem contou que estava em um estabelecimento quando teria sido abordado pelo trio. Conforme o relato, ele foi ameaçado de morte, agredido com socos e chutes, principalmente na região da cabeça, e obrigado a entrar no veículo, que seguiu em direção à saída para Francisco Alves. Durante o trajeto, aproveitou uma oportunidade para pular do carro em movimento e conseguiu fugir dos suspeitos.
No hospital, a equipe médica constatou diversos hematomas pelo corpo. A vítima afirmou ainda que as ameaças estariam relacionadas a uma ocorrência anterior envolvendo tráfico de drogas. A PM realizou buscas na região, mas os três suspeitos não foram localizados até o registro da ocorrência. O caso foi encaminhado para investigação e demais providências pelas autoridades competentes.
CRÉDITOS E LINK DO ARTIGO
Mais Notícias
Home Page – Início
See more: The Global Track