Canlı Anlatım: Midtjylland Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi maçı)

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Midtjylland ile Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında kozlarını paylaşıyor.

CANLI ANLATIM

İlk yarı oynanıyor

Midtjylland: 0

Beşiktaş: 0

Goller

İLK 11’LER

Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Castillo, Billing, Pedro Bravo, Andreasen, Osario, Franculino, Guesung Cho.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Oh.

MIDTJYLLAND – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Danimarka’da Midtjylland ile kozlarını paylaşıyor. MCH Arena’da oynanan müsabaka TSİ 20.00’de başlıyor ve S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebiliyor.

Karşılaşmada İngiliz hakem John Brooks düdük çalıyor. Brooks’un yardımcılıklarını Neil Davies ve Nick Greenhalgh üstleniyor.

Siyah-beyazlılarda Midtjylland karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor.

Beşiktaş’ta izinli olan Leandro Trossard, kırmızı kart cezalısı Felix Uduokhai ile ayak bileğinde yaralanma tespit edilen Wilfred Ndidi, rövanşta görev yapamayacak.

BEŞİKTAŞ TURU NASIL GEÇER?

Siyah-beyazlı takım, sahasında 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın Danimarka’da tur peşinde olacak.

Midtjylland karşısında siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde Beşiktaş, adını üçüncü tura yazdıracak.

Danimarka ekibinin müsabakada alacağı tek farklı galibiyetler ise maçı uzatmaya götürecek.

Midtjylland, karşılaşmayı iki ya da daha farklı kazanması durumunda bir üst tura yükselecek.

SİYAH BEYAZLILAR TURU GEÇERSE MUHTEMEL RAKİBİ

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland’ı geçmesi halinde 3. eleme aşamasında muhtemel rakibi Hradec Kralove-Tromsö eşleşmesinin kazananı olacak.

Çekya takımı Hradec Kralove, ilk maçta Norveç temsilcisi Tromsö’yü deplasmanda 1-0 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı, yarın Çekya’da oynanacak.

ELENİRSE KONFERANS LİGİ’NDE YOLUNA DEVAM EDECEK

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi‘ne 2. eleme turunda havlu atarsa yoluna Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek.

Beşiktaş, Midtjylland‘a elenirse Konferans Ligi 3. eleme turunda Bohemian (İrlanda)-Ballkani (Kosova) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

İlk maçta Bohemian, Ballkani’yi 2-1 mağlup etti.